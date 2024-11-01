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Las emisiones de CO2 de la guerra de Irán anulan los esfuerzos tecnológicos de millones de automóviles modernos en todo el mundo

Estudio en el que han participado investigadores de universidades británicas, y que ha hecho un análisis de las emisiones totales de CO2 durante las dos primeras semanas del conflicto, desde el 28 de febrero. En esos 14 días se emitieron a la atmósfera 5 millones de toneladas de dióxido de carbono, que en cifra absoluta resulta difícil de calcular, pero es el equivalente a 1,1 millones de coches de gasolina circulando durante un año, con daños climáticos asociados que superan los 1.300 millones de dólares.

| etiquetas: emisiones co2 , guerra de irán , automóviles modernos
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2 comentarios
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Supercinexin #2 Supercinexin
Lo de las emisiones de CO2, mientras exista el Imperio, no tiene ya caso. El mundo lo sabe, y por eso el tinglado que se montó de regulaciones y créditos de carbono y tal está muerto, no sirve para nada. Los gobiernos se cagan y las empresas ya ni te cuento.
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Doctorow #1 Doctorow
Mi reiterado agradecimiento, Mr. Dorito.
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