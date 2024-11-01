edición general
Emilio Delgado retrata las cortinas de humo de Ayuso: "La Pim Pam Pum y sus trucos de baratillo"

"La Pim Pam Pum habla de la fruta para no hablar de la pasta. La Pim Pam Pum prefiere hablar de una falsa amenaza de muerte del lehendakari para no hablar de que ustedes han contratado empujadores que hacinan a la gente en vagones de Metro como si fuera ganado. La Pim Pam Pum habla de Venezuela para no tener que hablar de por qué lleva justificando la matanza de civiles indefensos durante meses en Palestina. Y la Pim Pam Pum no tiene ningún problema en sacar a pasear a ETA con tal de no hablar de que esta misma semana se reunía con..."

cocolisto #3 cocolisto
Listas de espera y sanidad cada vez peor, residencias de exterminio que en envenenan a los mayores con comida asquerosa, colegios y enseñanza pública abandonada.... Así que la nefario dice cualquier chorrada y todos se tiran a por la última chorrada que se le ocurre al borracho que la asesora.
cosmonauta #1 cosmonauta
Wow, tremending.
unlugar #2 unlugar
#1 Exacto. Parece que has entendido el concepto central del artículo.
