Emilio Delgado:“Los partidos deberían pensar por qué genera tanta ilusión en la izquierda este acto”  

Emilio Delgado (Madrid, 1978) vive unos días frenéticos. El acto que ha organizado junto a Gabriel Rufián este miércoles agotó las entradas en cuestión de minutos y ha agitado a todo el espacio de la izquierda. Este lunes su propio partido, Más Madrid, así como los Comuns y Movimiento Sumar anunciaron que acudirán a la charla en el Teatro Galileo Galilei de Madrid, que se celebrará cuatro días antes del lanzamiento de la nueva coalición en la que trabajan esos partidos para las próximas generales.