Emilio Delgado:“Los partidos deberían pensar por qué genera tanta ilusión en la izquierda este acto”

Emilio Delgado (Madrid, 1978) vive unos días frenéticos. El acto que ha organizado junto a Gabriel Rufián este miércoles agotó las entradas en cuestión de minutos y ha agitado a todo el espacio de la izquierda. Este lunes su propio partido, Más Madrid, así como los Comuns y Movimiento Sumar anunciaron que acudirán a la charla en el Teatro Galileo Galilei de Madrid, que se celebrará cuatro días antes del lanzamiento de la nueva coalición en la que trabajan esos partidos para las próximas generales.

Supercinexin #1 Supercinexin *
Desde que los Partido Comunistas de toda Europa se despedazaron como un espejo que se cae al suelo en miles de partidillos de ijquierda, todo ha sido un paseo por el parque para la derecha y el neoliberalismo.

Occidente está como está, en todos los países, por la absoluta falta de un Partido fuerte y con un programa claro de defensa de la clase obrera y destrucción total de la puta clase de ricos.

Todo lo demás, cháchara barata, coaliciones de siete y ocho partidos enfrentados entre sí y palabrería que al final se va por el desagüe. Ninguno gana jamás nada.

Ésto de más mandril, comuns y su puta madre, irrelevante total. Y el que se enfade con este comentario, que espere a los resultados de las urnas y verá.
elTieso #2 elTieso
La verdad es que o hacen una coalición o la ley electoral va a destrozarles con una hostia como lleva sin verse desde que se inauguró la última democracia.
