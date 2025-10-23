Embargan el sueldo de Ana Julia en la cárcel para indemnizar a los padres del niño Gabriel

La asesina solo ha pagado 467 euros de los 500.000 con los que, según la sentencia, debe resarcir a Patricia Ramírez y Ángel Cruz por matar a su hijo. La Audiencia de Almería ha ordenado embargar las "cantidades que consten en el peculio de la penada Ana Julia Quezada" para indemnizar a los padres de Gabriel Cruz, el niño que asesinó en Almería en 2018, según ha podido saber el canal de investigación y sucesos de Prensa Ibérica.