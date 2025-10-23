edición general
Embargan el sueldo de Ana Julia en la cárcel para indemnizar a los padres del niño Gabriel

La asesina solo ha pagado 467 euros de los 500.000 con los que, según la sentencia, debe resarcir a Patricia Ramírez y Ángel Cruz por matar a su hijo. La Audiencia de Almería ha ordenado embargar las "cantidades que consten en el peculio de la penada Ana Julia Quezada" para indemnizar a los padres de Gabriel Cruz, el niño que asesinó en Almería en 2018, según ha podido saber el canal de investigación y sucesos de Prensa Ibérica.

4 comentarios
Antipalancas21 #1 Antipalancas21
Asesina del niño y encima morosa, hace 7 años y solo ha pagado 467€, la culpa no es de ella es de quien se lo ha permitido hacer.
frg #3 frg *
#1 Dudo que tenga medio millón para pagar nada, dudo realmente que tenga nada.

Embargar el peculio, el fondo que tienen los presos normalmente alimentado por su familia y con el que se pueden comprar cosas en el economato carcelario y que muchas veces son comida para complementar la exigua y de muy bajo valor nutricional de la dieta carcelaria, me parece un acto inhumano. No vas a conseguir más que migajas para la familia mientras vas a perjudicar la vida de un recluso.

Venganza es lo único que veo. No puedes vengarte de alguien que va a pasar innumerables años en la cárcel.
Antipalancas21 #4 Antipalancas21
#3 Pero en la carcel tiene sueldo de unos 300€ mensuales.
#2 poxemita
Ana Julia no te preocupes, la ley de violencia vicaria no te afecta y podrás escribir libros o ir a programas de tv (esperemos que dentro de muuuchos años o nunca) o vender tu versión a Netflix.
