Embargan el sueldo de Ana Julia en la cárcel para indemnizar a los padres del niño Gabriel

La asesina solo ha pagado 467 euros de los 500.000 con los que, según la sentencia, debe resarcir a Patricia Ramírez y Ángel Cruz por matar a su hijo. La Audiencia de Almería ha ordenado embargar las "cantidades que consten en el peculio de la penada Ana Julia Quezada" para indemnizar a los padres de Gabriel Cruz, el niño que asesinó en Almería en 2018, según ha podido saber el canal de investigación y sucesos de Prensa Ibérica.
Embargar el peculio, el fondo que tienen los presos normalmente alimentado por su familia y con el que se pueden comprar cosas en el economato carcelario y que muchas veces son comida para complementar la exigua y de muy bajo valor nutricional de la dieta carcelaria, me parece un acto inhumano. No vas a conseguir más que migajas para la familia mientras vas a perjudicar la vida de un recluso.
Venganza es lo único que veo. No puedes vengarte de alguien que va a pasar innumerables años en la cárcel.