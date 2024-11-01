Los embalses desbordados desplomarán el precio de la electricidad en los próximos meses: alegría para unos; ruina para otros

Tener los embalses hidroeléctricos con tanta agua y energía almacenada hace que las centrales trabajen más horas en fluyente y tiren los precios a cero durante más horas y semanas de lo previsto. Los curtailments ya están aquí y estamos en febrero. El sector se lo esperaba para marzo con la solar, pero el agua ha trastocado los planes de todo el sector eléctrico y ya se tiene que ver alguna restricción para que las centrales hidroeléctricas trabajen a destajo estos días.
| etiquetas: electricidad , precio , embalses , fluyente , hidroeléctrica
Y siete días en los que el precio medio está por debajo de 10 €.
Pero si no lees la noticia, evidentemente tus ojos no lo verán
Imagina que el Estado fuese única propietaria de la energía y estableciese un coste que cubriese todo, incluyendo el coste de la mejora futura.
Todos contentos.
Perdona, el sector privado no hace eso. Ese sector privado tiene a un presidente que cobra al día lo que tú cobras en seis meses.
Está claro que ahora mismo funcionan aprovechando el desbordamiento de los pantanos y las que no dependen de un embalse y están en un salto de agua, pues esas no pueden regular, y funcionan como tú dices en fluyente