Los embalses desbordados desplomarán el precio de la electricidad en los próximos meses: alegría para unos; ruina para otros

Tener los embalses hidroeléctricos con tanta agua y energía almacenada hace que las centrales trabajen más horas en fluyente y tiren los precios a cero durante más horas y semanas de lo previsto. Los curtailments ya están aquí y estamos en febrero. El sector se lo esperaba para marzo con la solar, pero el agua ha trastocado los planes de todo el sector eléctrico y ya se tiene que ver alguna restricción para que las centrales hidroeléctricas trabajen a destajo estos días.

smilo #3 smilo
No lo verán nuestros ojos
#8 El_dinero_no_es_de_nadie
#3 Ya está sucediendo, en lo que va de mes hay muchas horas a cero y alguna en negativo.
Y siete días en los que el precio medio está por debajo de 10 €.

Pero si no lees la noticia, evidentemente tus ojos no lo verán  media
almadepato #4 almadepato
Haciendo un cálculo de los gastos en mantenimiento y mejora de los sistemas tendríamos que poder pagar es coste y ninguno más.
Imagina que el Estado fuese única propietaria de la energía y estableciese un coste que cubriese todo, incluyendo el coste de la mejora futura.
Todos contentos.
Perdona, el sector privado no hace eso. Ese sector privado tiene a un presidente que cobra al día lo que tú cobras en seis meses.
#1 Pitchford
Buen momento para pasarse al menos unos meses al PVPC. Tendría que haber una aplicación para optimizar la estrategia anual PVPC - mercado libre..
elTieso #7 elTieso
Para quienes consumimos electricidad alegría ninguna, al tiempo. Es como cuando baja el petróleo y la gasolinera mantiene el combustible alto.
#2 fremen11
Seguro que ahora que hay agua los hijosdelagranputa no desembalsan......
#5 Pitchford
#2 Tal como dice la noticia, muchas hidroeléctricas trabajan en fluyente, con lo que viene. Y si el embalse está muy lleno tampoco pueden regular demasiado.
#6 fremen11
#5 El comentario es irónico y viene al hilo de cuando vaciaban los pantanos en sequía.
Está claro que ahora mismo funcionan aprovechando el desbordamiento de los pantanos y las que no dependen de un embalse y están en un salto de agua, pues esas no pueden regular, y funcionan como tú dices en fluyente
