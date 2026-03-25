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Los embalses alcanzan su máximo nivel en España desde 2013 y se sitúan en el 83,3 % de su capacidad

Los embalses alcanzan su máximo nivel en España desde 2013 y se sitúan en el 83,3 % de su capacidad

La reserva hídrica española ha vuelto a ascender y se sitúa esta semana en el 83,3 % de su capacidad total, almacenando actualmente 46.677 hectómetros cúbicos de agua, su máximo desde junio de 2013. El 18 de junio de 2013 los embalses españoles sumaban 46.877 hectómetros cúbicos. Según la información facilitada hoy en un comunicado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco), las precipitaciones han sido escasas en toda España y la máxima se ha producido en Las Palmas de Gran Canaria con 54,8 mm (54,8 l/m²).

| etiquetas: embalses , reserva hidrica , miteco
6 1 1 K 46 MAmbiente
3 comentarios
6 1 1 K 46 MAmbiente
Nylo #1 Nylo *
Hay que añadir que si no están más llenos aún es porque en muchos sitios se está desembalsando agua, en previsión de la temporada de lluvias, que todavía no ha empezado. Y es normal, si están demasiado llenos antes de empezar puede haber problemas de capacidad para seguir embalsando cuando vengan las lluvias que se espera que vengan, y que no se pueda liberar el exceso de manera controlada. En Junio de 2013 este problema seguramente no existía. Lo que iba a venir era el verano. Los embalses…   » ver todo el comentario
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autonomator #2 autonomator *
tranquilos la familia Alba y similares pronto esquilmaran de nuevo un recurso de TODOS en su porpio beneficio y también serán exonerados.

www.meneame.net/m/Tribunales/casa-alba-recibe-permiso-oficial-regulari
www.lasexta.com/noticias/sociedad/casa-alba-obtuvo-beneficio-ilicito-m
www.eldiario.es/sevilla/pozos-ilegales-casa-alba-denuncia-jornaleros-v
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#3 Leon_Bocanegra
Otro éxito del perro!
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menéame