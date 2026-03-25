Los embalses alcanzan su máximo nivel en España desde 2013 y se sitúan en el 83,3 % de su capacidad

La reserva hídrica española ha vuelto a ascender y se sitúa esta semana en el 83,3 % de su capacidad total, almacenando actualmente 46.677 hectómetros cúbicos de agua, su máximo desde junio de 2013. El 18 de junio de 2013 los embalses españoles sumaban 46.877 hectómetros cúbicos. Según la información facilitada hoy en un comunicado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco), las precipitaciones han sido escasas en toda España y la máxima se ha producido en Las Palmas de Gran Canaria con 54,8 mm (54,8 l/m²).