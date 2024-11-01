El embalse más grande de España abre sus compuertas en un hecho histórico: es la cuarta vez que sucede en sus 35 años de servicio

Construido en 1989 e inaugurado en 1990, es el más grande del país. En esta ocasión, con motivo de las precipitaciones registradas, alcanzó el 92% de su capacidad total, que es de 3.219 hm³. Es decir, acumuló un total de 2.981 hm³. En sus 35 años de servicio, es la cuarta vez que el embalse ha abierto sus compuertas. La última vez que tuvo que abrir compuertas fue en febrero del año 2014. El dembalse de La Serena termina en el embalse de Zújar, construido en 1964 y perteneciente también a la cuenca del Guadiana.
| etiquetas: embalse , la serena , zujar , guadiana
Ese 8% son muchos millones de litros de agua que estan vacios.
Tiene una superficie de 250 km².
Las matemáticas simples son para los niños. Los mayores hacemos más cálculos y tenemos en cuenta más cosas que "tiene una superficie de 250 km2"
Edito: veo que #4 te ha dado algo más de contexto. Por esas cosas no hay "cálculos simples" y el leer solamente el titular te puede llevar a donde has llegado... Y de donde te tienes que marchar ahora.
En este sensacional artículo pone 3.219 hm³.
Vete a dar una vuelta poniendo fuentes fiables como el diario AS para asuntos de ingenieros.
www.embalses.net/pantano-581-la-serena.html
Tiene poco que ver con lo que pone en la entradilla.