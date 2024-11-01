edición general
El embalse más grande de España abre sus compuertas en un hecho histórico: es la cuarta vez que sucede en sus 35 años de servicio

Construido en 1989 e inaugurado en 1990, es el más grande del país. En esta ocasión, con motivo de las precipitaciones registradas, alcanzó el 92% de su capacidad total, que es de 3.219 hm³. Es decir, acumuló un total de 2.981 hm³. En sus 35 años de servicio, es la cuarta vez que el embalse ha abierto sus compuertas. La última vez que tuvo que abrir compuertas fue en febrero del año 2014. El dembalse de La Serena termina en el embalse de Zújar, construido en 1964 y perteneciente también a la cuenca del Guadiana.

Skiner #1 Skiner
NO tiene sentido lo que pone si el embalse esta al 92% no hay ninguna razón para abrir compuertas.
Ese 8% son muchos millones de litros de agua que estan vacios.
insulabarataria #2 insulabarataria
#1 ¿Eres ingeniero?
Skiner #3 Skiner *
#2 Son matemáticas simples, el embalse más grande de España con una extensión inmensa no debería tirar agua sin sentido.
Tiene una superficie de 250 km².
insulabarataria #6 insulabarataria *
#3 entonces no eres ingeniero, ¿No?
Las matemáticas simples son para los niños. Los mayores hacemos más cálculos y tenemos en cuenta más cosas que "tiene una superficie de 250 km2"


Edito: veo que #4 te ha dado algo más de contexto. Por esas cosas no hay "cálculos simples" y el leer solamente el titular te puede llevar a donde has llegado... Y de donde te tienes que marchar ahora.
Skiner #7 Skiner
#6 Por cierto otra inexactitud el embalse tiene rondando los 4.000 hectómetros cúbicos de capacidad.
En este sensacional artículo pone 3.219 hm³.
Vete a dar una vuelta poniendo fuentes fiables como el diario AS para asuntos de ingenieros. :troll:
#4 javic
#1 El embalse estaba al 92% en la medición del martes, tiene medición por horas y la última marca 97,01%; y ha seguido subiendo las últimas horas, si están abiertas las compuertas sigue entrando más agua del que sale. Posiblemente abren para llegar al 100% de forma más controlada.
www.embalses.net/pantano-581-la-serena.html
Skiner #5 Skiner
#4 Esa explicación ya tiene más sentido.
Tiene poco que ver con lo que pone en la entradilla.
