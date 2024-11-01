Embajador de EE. UU.: que el Reino Unido estreche lazos con la UE es un problema [EN]

El embajador de Washington en el Reino Unido ha advertido que los esfuerzos de Gran Bretaña por estrechar lazos con la Unión Europea "no serán bien vistos" en la Casa Blanca si ello afecta de alguna manera a la relación comercial entre el Reino Unido y Estados Unidos. Hasta ahora, el gobierno se ha resistido a la presión para reincorporarse a la unión aduanera europea, lo que amenazaría con socavar algunos aspectos de los acuerdos con Estados Unidos e India.