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Embajador de EE. UU.: que el Reino Unido estreche lazos con la UE es un problema [EN]

Embajador de EE. UU.: que el Reino Unido estreche lazos con la UE es un problema [EN]

El embajador de Washington en el Reino Unido ha advertido que los esfuerzos de Gran Bretaña por estrechar lazos con la Unión Europea "no serán bien vistos" en la Casa Blanca si ello afecta de alguna manera a la relación comercial entre el Reino Unido y Estados Unidos. Hasta ahora, el gobierno se ha resistido a la presión para reincorporarse a la unión aduanera europea, lo que amenazaría con socavar algunos aspectos de los acuerdos con Estados Unidos e India.

| etiquetas: reino unido. estados unidos , ue , comercio , problema
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3 comentarios
6 0 0 K 101 REINO_UNIDO
#1 T3rr0rz0n3
Y no solo para los Estados Unidos, también para los demás paises de europa xD
3 K 52
#2 NoMeVeas *
Si claro, y yo me creo que están preocupados. Reino Unido es enemiga de Europa. Hacen como que se preocupan, pero Reino Unido es importante para que USA se mantenga infiltrado hasta en la sopa de las instituciones gubernamentales Europeas.
Los primos genocidas, si mueren, mueren cogidos de la mano
1 K 25
XtrMnIO #3 XtrMnIO *
Es que nadie duda que los gringos promocionaron el brexit para debilitar a Europa.
0 K 12

menéame