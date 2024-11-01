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La Embajada de Israel en Japón rechaza leer un documento de hibakusha contra los ataques a Irán

La Embajada de Israel en Japón ha rehusado aceptar un documento remitido por varios colectivos de supervivientes de la bomba atómica en el país asiático, en el que censuran las operaciones militares israelíes y estadounidenses contra territorio iraní iniciadas hace aproximadamente un mes. El Consejo de Supervivientes de la Bomba Atómica en Nagasaki ha dado a conocer que la legación israelí ni siquiera ha accedido a leer la declaración firmada por los afectados, según informa la agencia de noticias japonesa Kyodo.

| etiquetas: embajada , israel , japón , lectura , documento , guerra , irán
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6 comentarios
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Lord_Cromwell #1 Lord_Cromwell
El colectivo ha señalado que el escrito les ha sido devuelto por el servicio postal, que les ha comunicado que la Embajada “se niega a aceptarlo”.

“El documento ha sido devuelto sin siquiera ser leído. Creo que se están volviendo intolerantes”, ha manifestado el presidente del Consejo, Shigemitsu Tanaka, de 85 años.
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aPedirAlMetro #4 aPedirAlMetro *
#1 "Creo que se están volviendo intolerantes"
No hombre no, cómo van a ser intolerantes una panda de fanáticos religiosos, genocidas y asesinos xD xD xD
Críticar la guerra ilegal contra Irán es antisemita.
2 K 32
Kantinero #5 Kantinero
Estos junto con Trump, me recuerdan a nuestro PP, no se llevan bien con nadie
1 K 29
loborojo #3 loborojo
Los Epstein están preparándose para lanzar ataques nucleares. ¿Qué haremos el día después?
1 K 21
NPCMeneaMePersigue #2 NPCMeneaMePersigue
Vaya sabeis a quién expulsó de Nagasaki Japón? a ver si lo adivináis? a [censored]

Y sabéis lo que le pasó a esa ciudad en la segunda guerra mundial?
2 K 21
aPedirAlMetro #6 aPedirAlMetro *
#2 Hombre pero no nos dejes así, explícanos a quién se expulsó de Nagasaki
Y proporciona ua fuente ya que estas
1 K 29

menéame