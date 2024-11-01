La Embajada de Israel en Japón rechaza leer un documento de hibakusha contra los ataques a Irán

La Embajada de Israel en Japón ha rehusado aceptar un documento remitido por varios colectivos de supervivientes de la bomba atómica en el país asiático, en el que censuran las operaciones militares israelíes y estadounidenses contra territorio iraní iniciadas hace aproximadamente un mes. El Consejo de Supervivientes de la Bomba Atómica en Nagasaki ha dado a conocer que la legación israelí ni siquiera ha accedido a leer la declaración firmada por los afectados, según informa la agencia de noticias japonesa Kyodo.