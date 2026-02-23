edición general
La Embajada y los Consulados Generales de España en México recomiendan no salir a las calles ante el estallido de violencia

La Embajada de España en México y los Consulados Generales en Guadalajara, Ciudad de México y Monterrey han recomendado a los ciudadanos españoles en el país permanecer en domicilios o lugares a resguardo ante el estallido de violencia tras la muerte en un enfrentamiento con las fuerzas de seguridad de Nemesio Oseguera Cervantes, alias 'El Mencho', líder del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG). Se aconseja extremar precaución y seguir las indicaciones de autoridades locales y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

kastanedowski #1
El comunicado oficial de Defensa en Mexico confirma que todo fue organizado por Estados Unidos.
Mexico se merece todo lo que tolera? {0x1f525} {0x1f525} {0x1f525} {0x1f525} {0x1f1fa-1f1f8} {0x1f1fa-1f1f8} {0x1f1fa-1f1f8} {0x1f1fa-1f1f8}

x.com/Defensamx1/status/2025650056913703274
wata #3
#1 El comunicado no dice que fuera organizado por EEUU, si no que EEUU colaboró con la operación.
Sabes leer?
kastanedowski #4
#3 Eres de los mismos que creen en " operaciones militares especiales" ?
Elbaronrojo #5
#3 Una cosa es saber leer y otra muy distinta es saber lo que se lee.
Gazpachop #6
#3 Está repitiendo su mantra. Ha hecho exactamente lo mismo (copia-pega) aquí: www.meneame.net/story/mexico-reportan-fuga-reos-penal-ixtapa-explosion

Troll de los malos, vaya.
CharlesBrowson #2
Que tropa, si es que siguen igual, dice don Hernán Cortes desde el Olimpo de los héroes :troll:
#7 Selection
Pero su preocupación es que no les pedimos perdón.
