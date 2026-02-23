La Embajada y los Consulados Generales de España en México recomiendan no salir a las calles ante el estallido de violencia

La Embajada de España en México y los Consulados Generales en Guadalajara, Ciudad de México y Monterrey han recomendado a los ciudadanos españoles en el país permanecer en domicilios o lugares a resguardo ante el estallido de violencia tras la muerte en un enfrentamiento con las fuerzas de seguridad de Nemesio Oseguera Cervantes, alias 'El Mencho', líder del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG). Se aconseja extremar precaución y seguir las indicaciones de autoridades locales y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.