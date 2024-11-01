edición general
La Embajada de China en Israel refuta los informes falsos que afirman que "China prohíbe la inversión en Israel" (ENG)

La Embajada de China en Israel anunció el viernes que utilizó el canal de noticias israelí Canal 12 para refutar los informes que afirmaban que "China había prohibido toda nueva inversión en Israel". La embajada afirmó que esos informes, surgidos durante la cobertura, eran inexactos. La embajada enfatizó que limitar estrictamente los movimientos de personal y las actividades económicas en zonas de riesgo extremadamente alto es una práctica internacional. Las restricciones a las actividades económicas en zonas pequeñas y de riesgo extremadamente

platypu #1 platypu *
Vaya quien iba a pensar que lo que dice el youtuber de referencia en meneame era mentira. Igual que el bulo de Kim Dotcom. Eso si, todo en portada como tiene que ser
#2 pozz
#1 buleame en estado puro. xD xD xD xD xD xD xD
Tkachenko #3 Tkachenko *
#1 #2 tu eres más de Clonéame :-D
#5 guillersk
Los chinos son ante todo comerciantes, si hay money, no miran mucho mas
Enésimo_strike #7 Enésimo_strike
#5 y pragmáticos, extremadamente pragmáticos.
Supercinexin #6 Supercinexin
Los palestinos no los quiere absolutamente nadie. Creo que entre sus únicos simpatizantes podemos contarnos a nosotros, los rojelios occidentales, y a los yemeníes.

Es una etnia condenada a la extinción entre horribles sufrimientos. Sobretodo por el tremendo barrido que las derechas de todo signo y extremo van a hacer las próximas digamos tres o cuatro legislaturas como mínimo a lo largo y ancho de Europa.
Enésimo_strike #8 Enésimo_strike
#6 es curioso que en el envío de que China prohibía la inversión tu conclusión es que occidente fatal, y en la opuesta tu conclusión sea que occidente fatal.

Pragmatismo chino y negocios, como de costumbre.
#4 Perrota
Ya lo decíamos muchos.

China tiene muchas cosas buenas, pero ser valiente no es una de ellas.
