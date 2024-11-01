edición general
China bloquea inversiones en Israel

China bloquea inversiones en Israel  

China acaba de tomar una decisión que va a cambiar el tablero geopolítico: prohibir completamente todas las nuevas inversiones en Israel. No es una recomendación ni una advertencia, es una prohibición total y directa. Pekín ha clasificado a Israel como área de alto riesgo y ha cerrado el grifo del capital chino hacia el territorio israelí.

#4 Suleiman
Así,si se hace daño. Este es el camino.
#1 Veelicus
Estos saben cosas...
#5 carraxe
Muy interesante. Para la próxima, mejor el link al ynetglobal o a Globe Eye News que salen al principio, y no a un vídeo de 20 minutos.

Por cierto, acabo de buscar y Globe Eye News no existe fuera de redes sociales. Y el otro es un medio israelí.... por el que no doy un duro.

Falta algo más sólido que esto para convencerme de que la noticia es cierta. Cuando menos, es extremadamente dudosa, aunque no voy a votar bulo
#2 DayOfTheTentacle
Tant de bo...
#6 Perrota
Me gustaría leer la letra pequeña ya que no me lo creo. Serán ciertas inversiones.
#3 ElenaCoures1
Lo dije en su día
Mucho rollo de "La UE tiene que hacer algo" pero mientras China tampoco hacía nada
Me alegro del cambio
