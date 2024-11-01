·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
4062
clics
Cosas que puedes hacer en China pero no en Estados Unidos
4034
clics
Núcleo Nacional de Vox arrancando pancartas contra el genocidio y haciendo el saludo Nazi
3098
clics
El vídeo del Ministerio de Vivienda que no ha sentado como creían: "Creo que no lo sabéis, pero gobernáis vosotros"
3703
clics
Nuevo bonus por entropía
2641
clics
VÍDEO | Josema Yuste asegura que no trabaja por culpa de Pedro Sánchez y desata carcajadas en redes
más votadas
545
El coste de la corrupción del PP: un lastre multimillonario para la economía española
525
La ruina de la mayor universidad de España: la Complutense ya no puede ni pagar las nóminas a menos que logre un crédito
479
La Justicia descartó tres veces investigar a Begoña Gómez por recortes de prensa antes de que la denuncia recayese en el juez Peinado
393
El Gobierno propone a la Unión Europea acabar con el cambio de hora a partir de 2026
521
La factura del 'dos estrellas Michelín' que Mazón intentó cargar al erario: pagó "en efectivo" una comida de 853 euros
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
3
meneos
6
clics
Elon Musk, dueño de xAI, sentencia un trabajo clave en nuestra sociedad hoy en día: "La IA ya es mejor que la mayoría de los médicos"
Elon Musk, dueño de xAI, sentencia un trabajo clave en nuestra sociedad hoy en día: "La IA ya es mejor que la mayoría de los médicos"
|
etiquetas
:
elon musk
,
ia
,
medicina
3
0
1
K
37
actualidad
13 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
3
0
1
K
37
actualidad
Comentarios destacados:
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#4
fareway
Claro, y Tesla conduciría de manera autónoma en todo el planeta en el 2023
5
K
65
#9
soberao
#4
Y a Marte llegamos ayer.
1
K
25
#2
meroespectador
*
Y una polla como una olla puto conspiranóico nazi de mierda, tus gilipolleces cuestan vidas porque la gente se lo cree.
Deja de meterte keta a ver si aguantas una semana sin tirarte de una azotea.
4
K
49
#8
powernergia
Pero él seguro que va a un médico de verdad.
Pero es un discursito muy conveniente para un país en el que millones de personas no tienen acceso a una sanidad de calidad.
1
K
24
#6
johel
*
¿La IA es la que le aconseja las dosis de keta y los porros tamaño puro?
1
K
24
#10
soberao
#6
Eso es lo que busca, porque la AI te puede dar un diagnóstico pero no puede escribirte una receta, ni renovarte un tratamiento, o hacerte un volante para el especialista o mandarte una ambulancia a buscarte. Estaría bueno engañar a la AI para tener recetas de Ketamina o cualquier otra sustancia sin intervención humana en el proceso...
0
K
13
#3
kaos_subversivo
Espero que actúe en consecuencia y le pregunte a grok ante cualquier problema médico
1
K
14
#11
SeñorPresunciones
Vale Felon Must, pero a nosotros déjanos ir a un médico de verdad. Quédate tú esos roboces.
0
K
12
#5
giputxilandes
El molusko diciendo tonterías sobre la burbuja tecnológica de la IA. Cero sorpresas.
0
K
10
#1
guillersk
De diagnóstico, puede que si.
Pero vamos, a este es que si no le hacen casito, muere
0
K
8
#13
Hynkel
¿Ha conseguido la IA que los médicos mejoren su letra?
Desde que las recetas se han informatizado ya nada es lo mismo...
0
K
7
#7
ContracomunistaCaudillo
*
Yo si fuera médico iría buscando trabajo. Faltan albañiles, fontaneros y electricistas.
0
K
6
#12
soberao
#7
Siempre puedes vender tu culo.
0
K
13
Ver toda la conversación (
13
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Deja de meterte keta a ver si aguantas una semana sin tirarte de una azotea.
Pero es un discursito muy conveniente para un país en el que millones de personas no tienen acceso a una sanidad de calidad.
Pero vamos, a este es que si no le hacen casito, muere
Desde que las recetas se han informatizado ya nada es lo mismo...