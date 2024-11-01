edición general
Elon Musk, dueño de xAI, sentencia un trabajo clave en nuestra sociedad hoy en día: "La IA ya es mejor que la mayoría de los médicos"

Comentarios destacados:      
fareway #4 fareway
Claro, y Tesla conduciría de manera autónoma en todo el planeta en el 2023
#9 soberao
#4 Y a Marte llegamos ayer.
meroespectador #2 meroespectador *
Y una polla como una olla puto conspiranóico nazi de mierda, tus gilipolleces cuestan vidas porque la gente se lo cree.

Deja de meterte keta a ver si aguantas una semana sin tirarte de una azotea.
powernergia #8 powernergia
Pero él seguro que va a un médico de verdad.

Pero es un discursito muy conveniente para un país en el que millones de personas no tienen acceso a una sanidad de calidad.
johel #6 johel *
¿La IA es la que le aconseja las dosis de keta y los porros tamaño puro?
#10 soberao
#6 Eso es lo que busca, porque la AI te puede dar un diagnóstico pero no puede escribirte una receta, ni renovarte un tratamiento, o hacerte un volante para el especialista o mandarte una ambulancia a buscarte. Estaría bueno engañar a la AI para tener recetas de Ketamina o cualquier otra sustancia sin intervención humana en el proceso...
#3 kaos_subversivo
Espero que actúe en consecuencia y le pregunte a grok ante cualquier problema médico
SeñorPresunciones #11 SeñorPresunciones
Vale Felon Must, pero a nosotros déjanos ir a un médico de verdad. Quédate tú esos roboces.
#5 giputxilandes
El molusko diciendo tonterías sobre la burbuja tecnológica de la IA. Cero sorpresas.
#1 guillersk
De diagnóstico, puede que si.


Pero vamos, a este es que si no le hacen casito, muere
#13 Hynkel
¿Ha conseguido la IA que los médicos mejoren su letra? :troll:

Desde que las recetas se han informatizado ya nada es lo mismo...
#7 ContracomunistaCaudillo *
Yo si fuera médico iría buscando trabajo. Faltan albañiles, fontaneros y electricistas.
#12 soberao
#7 Siempre puedes vender tu culo.
