La historia de los "preparativos" para la III Guerra Mundial, supuestamente iniciados por Rusia, está siendo "inflada"por los países bálticos, Alemania y Francia, encabezados por el secretario general de la OTAN, Rutte, y por la presidenta de la Comisión,von der Leyen."Las élites que.promueven estas narrativas sobre la Tercera Guerra Mundial no ven otra manera de movilizar a su electorado para mantenerse en el poder. En cuanto dejen de usar este discurso histérico sobre la amenaza rusa, tendrán que abordar problemas socioeconómicos concretos.