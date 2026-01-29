edición general
Las élites occidentales utilizan narrativas sobre la Tercera Guerra Mundial para mantenerse en el poder, asegura Lavrov

La historia de los "preparativos" para la III Guerra Mundial, supuestamente iniciados por Rusia, está siendo "inflada"por los países bálticos, Alemania y Francia, encabezados por el secretario general de la OTAN, Rutte, y por la presidenta de la Comisión,von der Leyen."Las élites que.promueven estas narrativas sobre la Tercera Guerra Mundial no ven otra manera de movilizar a su electorado para mantenerse en el poder. En cuanto dejen de usar este discurso histérico sobre la amenaza rusa, tendrán que abordar problemas socioeconómicos concretos.

#4 arreglenenlacemagico
xD consumo para mermaos.... no todos ganan elecciones con un 99% matizo como putler
azathothruna #1 azathothruna
Bueno, en algo compiten con las narrativas zaristas de "superioridad eslava"
Pero como es solo contra colonizadores, mirare de lejos
Beltenebros #2 Beltenebros
#1
¿De qué estás hablando?
#5 pozz
Aqui un listado completo de toooodas las amenazas nucleares vertidas por los nazis rusos, cada amenaza con su enlace: united24media.com/war-in-ukraine/a-timeline-of-russias-nuclear-threats

Obviamente, este envio es un bulo como una catedral de grande.
