La élite israelí concluye que la resistencia palestina ha ganado la batalla de Gaza

El pasado 19 de octubre, tras la firma del texto de Sharm el Sheij promovido por el gobierno de Estados Unidos, el diario israelí Haaretz publicaba un editorial ilustrativo que desnudaba el supuesto júbilo israelí por el llamado «acuerdo de paz». «No hemos ganado, pero nunca admitiremos que hemos perdido. Necesitábamos desesperadamente una victoria real, así que convertimos la recuperación de los prisioneros en una victoria ilusoria.»

frg #1 frg
¡Claro que sí!, ¡han ganado escombros quedando su territorio reducido a la mitad de facto! ¡Gran victoria!

La próxima victoria será cuando se queden con un reducto de desierto en forma de reserva.
Pyrefox #3 Pyrefox *
#1 comparado con la extinción que es lo que consideraban los otros la victoria...
Javi_Pina #2 Javi_Pina
Solo consideran victoria la aniquilación y lo van a acabar consiguiendo.
