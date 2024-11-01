edición general
21 meneos
28 clics
La televisiones autonómicas se preparan para una huelga tras los escándalos de À Punt o Canal Sur

La televisiones autonómicas se preparan para una huelga tras los escándalos de À Punt o Canal Sur

Tras acusar un "deterioro de la independencia informativa en las últimas semanas con casos groseros", la plataforma "prepara una gran movilización conjunta".

| etiquetas: à punt , rtv andalucía y canal sur , ib3 , rtpa , rtv aragón , rtv canaria
17 4 0 K 77 actualidad
13 comentarios
17 4 0 K 77 actualidad
Comentarios destacados:    
Antipalancas21 #12 Antipalancas21
#11 Claro por que tu lo digas, no funciona nada así, a Vox que le den.
0 K 16
Antipalancas21 #10 Antipalancas21
#7 No quiso estar en la renovación, se ausento, así que agua y .......
0 K 16
#11 Juanjolo *
#10 ¿pero como que ajo y agua? lo que no puedes hacer es quedártelos tú, pero ¿que sistema más corrupto es este? Plural seria, si acaso si son 15 miembros dales 8 para el gobierno, 7 para la oposición y si vox no quiere esos se quedan ausentes, desiertos o vacíos o lo que quieras. Pero repartirlos entre los tuyos? Luego me dicen que este gobierno no tiene conatos de dictadura @morrison
1 K -11
Morrison #13 Morrison *
#11 Me parece que ves dictadura en todos los procesos democráticos que hay. La crítica la deberías de poner a Vox por irse de cañas en vez de estar trabajando. Que son muy de ausentarse cuando les toca pencar.
0 K 10
rob #1 rob
Buah... Al pueblo le quitas el opio y habrá más disturbios que cuando el Betis bajó a segunda.
0 K 14
paleociencia #4 paleociencia
Pues muy bien, me alegra.
0 K 11
hazardum #2 hazardum
Las televisiones autonómicas por lo general son chiringuitos del partido que esté en el poder en ese momento, en algunos casos más evidentes y burdos que otros, pero básicamente el que llega al poder sabe que primero tiene que controlar los medios.
0 K 8
#3 Quillotro
#2 Y por eso los trabajadores que no se quieren dejar manipular van a la huelga
5 K 53
Antipalancas21 #8 Antipalancas21
#3 Van a ir los de teleayuso a esa huelga ?,
0 K 16
#5 Juanjolo
Y contra RTVE no?
1 K -11
#6 Seat127
#5 Por algo será, el consejo es el más plural en años:
5 propuestos por el PSOE: José Pablo López, Rosa León, Esther de la Mata, Angélica Rubio y Mercedes de Pablos Candón.
4 propuestos por el PP: Eladio Jareño Ruiz, Rubén Moreno Palanques, Marina Vila Menor e Ignacio Ruiz Jarabo.
2 propuestos por Sumar: María Teresa Martín y Marta Ribas.
1 propuesto por Junts: Miquel Calçada Olliveras.
1 propuesto por ERC: Sergi Sol.
1 propuesto por Podemos: Mariano Muniesa.
1 propuesto por PNV: María Roncesvalles Solana.
0 K 8
#7 Juanjolo *
#6 ¿esto es plural? Mientras que parece ser que la tercera fuerza política en España no ha puesto a nadie el gobierno con todos los independentistas ha puesto 11 y el PP primera fuerza siendo la oposición ha puesto 4.

Por algo no hay huelgas en RTVE.
1 K -11
#9 Juanjolo *
#6 #7 es que cuanto más lo miro menos plural me parece. Plural hubiera sido, si acaso, repartir los miembros del consejo en función de los escaños del congreso de los diputados.

Pero lo que han hecho ha sido negociar el gobierno cuantos a ponen entre ellos, lo que sobra van al PP y excluir a vox.

La pluralidad es testimonial, RTVE es parte del gobierno ahora mismo.
0 K 5

menéame