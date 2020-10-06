edición general
¿Qué elemento químico ha matado a más científicos?

Muchas veces los descubrimientos científicos no surgen a la primera, sino que son el último paso de una larga lista de intentos fallidos. Muchas veces estos resultados negativos pasan desapercibidos y los científicos prefieren guardarlos en un cajón en vez de airearlos, una práctica perjudicial para el avance científico, ya que no enseña a otros qué caminos evitar en su investigación y les obliga a perder dinero y tiempo.

Pero a veces, el investigador no solo pierde recursos, sino que puede llegar a poner en peligro su vida.

La cocaína
#1 Eso son los psicólogos, el elemento quimico que mas cientificos ha matado me la juego al hierro

En concreto por via intravenosa y en grandes cantidades en forma de espadas, puñales, hachas, garrotes...
#3 querrás decir por vía subcutánea.
#1 La cocaína no es un elemento químico, es un compuesto químico. Y si hablamos de compuestos químicos, seguro que el agua ha matado más científicos que la cocaína.

Spoiler: el elemento químico es el flúor (según el autor del artículo)
#2 ¿fluoruros? si cuentan los compuestos de un elemento, los elementos que componen el agua se pelean por el primer puesto como dice #4 y añadiría el carbono.
Unos pocos :

Paulin Louyet (Bélgica): Falleció a causa de un envenenamiento por fluoruro de hidrógeno (HF) mientras intentaba aislar el gas.

Jérôme Nicklès (Francia): Falleció tras envenenarse intentando seguir los trabajos de los hermanos Knox.

George Knox (Irlanda): Sufrió envenenamiento severo por fluoruro de hidrógeno y quedó inhabilitado/discapacitado durante tres años.

Thomas Knox (Irlanda): Hermano de George, sufrió un envenenamiento tan severo que casi muere.

Henri Moissan (Francia): A pesar de lograr aislar el flúor por primera vez en 1886 (lo que le valió el Premio Nobel en 1906), sufrió envenenamientos graves varias veces, lo que acortó su vida.

Humphry Davy (Reino Unido): Sufrió graves dolores por inhalar fluoruro de hidrógeno y sufrió daños en los ojos durante sus experimentos.

Joseph Louis Gay-Lussac (Francia): Experimentó graves dolores al exponerse al gas.

Louis Jacques Thénard (Francia): Experimentó graves dolores al exponerse al gas.
¿el plomo de las balas?
El oxígeno. Nos da la vida, pero nos envejece y acaba quitándonosla. Es el Chuck Norris de los elementos.
