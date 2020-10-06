¿Qué elemento químico ha matado a más científicos?

Muchas veces los descubrimientos científicos no surgen a la primera, sino que son el último paso de una larga lista de intentos fallidos. Muchas veces estos resultados negativos pasan desapercibidos y los científicos prefieren guardarlos en un cajón en vez de airearlos, una práctica perjudicial para el avance científico, ya que no enseña a otros qué caminos evitar en su investigación y les obliga a perder dinero y tiempo.
Pero a veces, el investigador no solo pierde recursos, sino que puede llegar a poner en peligro su vida.
| etiquetas: flúor , mártires , elemento químico , reactivo
En concreto por via intravenosa y en grandes cantidades en forma de espadas, puñales, hachas, garrotes...
Spoiler: el elemento químico es el flúor (según el autor del artículo)
Paulin Louyet (Bélgica): Falleció a causa de un envenenamiento por fluoruro de hidrógeno (HF) mientras intentaba aislar el gas.
Jérôme Nicklès (Francia): Falleció tras envenenarse intentando seguir los trabajos de los hermanos Knox.
George Knox (Irlanda): Sufrió envenenamiento severo por fluoruro de hidrógeno y quedó inhabilitado/discapacitado durante tres años.
Thomas Knox (Irlanda): Hermano de George, sufrió un envenenamiento tan severo que casi muere.
Henri Moissan (Francia): A pesar de lograr aislar el flúor por primera vez en 1886 (lo que le valió el Premio Nobel en 1906), sufrió envenenamientos graves varias veces, lo que acortó su vida.
Humphry Davy (Reino Unido): Sufrió graves dolores por inhalar fluoruro de hidrógeno y sufrió daños en los ojos durante sus experimentos.
Joseph Louis Gay-Lussac (Francia): Experimentó graves dolores al exponerse al gas.
Louis Jacques Thénard (Francia): Experimentó graves dolores al exponerse al gas.