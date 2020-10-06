¿Qué elemento químico ha matado a más científicos?

Muchas veces los descubrimientos científicos no surgen a la primera, sino que son el último paso de una larga lista de intentos fallidos. Muchas veces estos resultados negativos pasan desapercibidos y los científicos prefieren guardarlos en un cajón en vez de airearlos, una práctica perjudicial para el avance científico, ya que no enseña a otros qué caminos evitar en su investigación y les obliga a perder dinero y tiempo.



Pero a veces, el investigador no solo pierde recursos, sino que puede llegar a poner en peligro su vida.