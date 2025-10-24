·
Los eléctricos de BMW arrasan en Europa y dejan atrás a toda la competencia
De todos los fabricantes europeos, el único que por el momento parece estar preparado para cumplir con sus objetivos de reducción de emisiones es BMW, cuyos coches eléctricos están siendo un rotundo éxito.
#1
cosmonauta
*
"En el extremo contrario al de BMW se encuentra Stellantis, que entre enero y septiembre apenas ha logrado alcanzar una cuota de eléctricos del 10.5%."
0
K
15
#3
minossabe
Pues tiene una forma muy particular de "arrasar". Según este ranking de ventas de coches eléctricos en Europa, el primer BMW es el iX1 y se sitúa el 15º.
0
K
14
#4
cosmonauta
#3
Vamos justitos de comprensión lectora.
1
K
28
#2
Don_Pixote
En porcentaje de ventas interno, no en volumen como aclara la noticia
Un poco titular de mierda
0
K
7
#5
cosmonauta
#2
En posicionamiento para cumplir objetivos de reducción de emisiones, como explica la entradilla, que se invento precisamente para complementar el titular
0
K
15
Ver toda la conversación (
5
comentarios)
Un poco titular de mierda