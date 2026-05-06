Las eléctricas rechazan los expedientes sancionadores a las nucleares alegando que cumplían las normas del CSN

Las paradas de las centrales por razones económicas, que la CNMC considera infracción muy grave, son permitidas por este organismo, el Ministerio de Transición y REE. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha incoado expedientes sancionadores por infracción muy grave a estas instalaciones por el modo “de operación flexible” que, admite el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) y sobre el que ni el Ministerio para la Transición Ecológica ni la CNMC ni Red Eléctrica (REE), se habían pronunciado en contra.