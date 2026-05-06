Las eléctricas rechazan los expedientes sancionadores a las nucleares alegando que cumplían las normas del CSN

Las paradas de las centrales por razones económicas, que la CNMC considera infracción muy grave, son permitidas por este organismo, el Ministerio de Transición y REE. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha incoado expedientes sancionadores por infracción muy grave a estas instalaciones por el modo “de operación flexible” que, admite el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) y sobre el que ni el Ministerio para la Transición Ecológica ni la CNMC ni Red Eléctrica (REE), se habían pronunciado en contra.
| etiquetas: operación flexible , csn , ree , miteco , cnmc
www.infojucar.com/2025/03/el-csn-aprueba-la-operacion-flexible-en.html
Antiguamente sólo estaban autorizadas a trabajar a piñón fijo y la gente se quejaban de que eran inflexibles, ahora que pueden hacerlo también se quejan.
Si no entran en la subasta parte de su energía y REE no las incorpora por restricciones técnicas, tienen que parar o reducir para cumplir el P48 de REE
La CNMC no las expediente por parar, las expediente por presentar ofertas con precios anormalmente altos para garantizar no ser despachadas, y luego escudarse en 'el mercado no me llamó'. Eso tiene nombre: manipulación de mercado, y está tipificado como infracción muy grave en la Ley del Sector Eléctrico.
Además, estas plantas cobran el… » ver todo el comentario