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Las eléctricas rechazan los expedientes sancionadores a las nucleares alegando que cumplían las normas del CSN

Las eléctricas rechazan los expedientes sancionadores a las nucleares alegando que cumplían las normas del CSN

Las paradas de las centrales por razones económicas, que la CNMC considera infracción muy grave, son permitidas por este organismo, el Ministerio de Transición y REE. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha incoado expedientes sancionadores por infracción muy grave a estas instalaciones por el modo “de operación flexible” que, admite el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) y sobre el que ni el Ministerio para la Transición Ecológica ni la CNMC ni Red Eléctrica (REE), se habían pronunciado en contra.

| etiquetas: operación flexible , csn , ree , miteco , cnmc
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4 comentarios
5 0 0 K 61 actualidad
#1 El_dinero_no_es_de_nadie
La instrucción técnica del modo de operación flexible la aprobó el CSN en 2020 y están todas autorizadas a reducir carga o parar según necesidades del mercado
www.infojucar.com/2025/03/el-csn-aprueba-la-operacion-flexible-en.html

Antiguamente sólo estaban autorizadas a trabajar a piñón fijo y la gente se quejaban de que eran inflexibles, ahora que pueden hacerlo también se quejan.

Si no entran en la subasta parte de su energía y REE no las incorpora por restricciones técnicas, tienen que parar o reducir para cumplir el P48 de REE
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#2 Ferroviman
#1 si con las paradas flexibles alteras el precio de la subasta por supuesto que hay que denunciar las y meterles un buen puro. Además, el CSN no es nadie para decir como regular el mercado eléctrico del país, solo puede decir si un modo de operación es seguro o no
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#3 M.Dick_Tadura
#1 Nadie discute que la operación flexible esté autorizada desde 2020. El problema no es que parasen — es cómo ofertaron para asegurarse de no ser llamadas.

La CNMC no las expediente por parar, las expediente por presentar ofertas con precios anormalmente altos para garantizar no ser despachadas, y luego escudarse en 'el mercado no me llamó'. Eso tiene nombre: manipulación de mercado, y está tipificado como infracción muy grave en la Ley del Sector Eléctrico.

Además, estas plantas cobran el…   » ver todo el comentario
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#4 Ferroviman
#3 mierda, se me va ido el dedo y te he votado negativo. Te compenso en otro comentario, mil perdones
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menéame