¿El pueblo elegido?  

Este breve video, extraído de la interesante película "God on Trial", es quizás uno de los más demoledores razonamientos sobre esa demente ficción de creer que todo el Universo ha sido creado para el solaz de unos pobres monos bípedos con poco pelo que se mutilan el pene, creencias que son la base de esos más que delirantes monoteísmos que han enfrentado a gran parte de la humanidad durante milenios...
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Los sesgos cognitivos han sido modelados por la evolución. El sesgo Magister hace que de niño tiendas a obedecer ciegamente a tus mayores. El de confirmación que tiendas a mantener tus creencias en la adultez.
También es una simbiosis perfecta para el poder, especialmente si es tiránico, apoyado por la jerarquía religiosa, pues hace al Pueblo manipulable y conformista.
Pero no sé si lo que hacías era una pregunta retórica o no.