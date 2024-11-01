¿El pueblo elegido?  

Este breve video, extraído de la interesante película "God on Trial", es quizás uno de los más demoledores razonamientos sobre esa demente ficción de creer que todo el Universo ha sido creado para el solaz de unos pobres monos bípedos con poco pelo que se mutilan el pene, creencias que son la base de esos más que delirantes monoteísmos que han enfrentado a gran parte de la humanidad durante milenios...