edición general
5 meneos
21 clics
El mundo según Trump

El mundo según Trump

Viñeta de J.R. Mora sobre la visión que Donald Trump tiene del mundo actual.

| etiquetas: viñeta , jrmora , visión , mundo , donaldo , trump
5 0 0 K 76 ocio
1 comentarios
5 0 0 K 76 ocio
MiguelDeUnamano #1 MiguelDeUnamano *
Relacionada: Trump se autoproclama presidente interino de Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro

www.meneame.net/story/trump-autoproclama-presidente-interino-venezuela

Por si a alguien le parece que la viñeta es exagerada.
1 K 36

menéame