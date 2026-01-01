·
El mundo según Trump
Viñeta de J.R. Mora sobre la visión que Donald Trump tiene del mundo actual.
|
etiquetas
:
viñeta
,
jrmora
,
visión
,
mundo
,
donaldo
,
trump
#1
MiguelDeUnamano
*
Relacionada:
Trump se autoproclama presidente interino de Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro
www.meneame.net/story/trump-autoproclama-presidente-interino-venezuela
Por si a alguien le parece que la viñeta es exagerada.
1
K
36
Ver toda la conversación (
1
comentarios)
