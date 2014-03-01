edición general
El ariete mexicano

En el encuentro que se ha producido en América entre las dos dinámicas históricas expansivas más potentes del occidente europeo, que escogieron el Nuevo Mundo como escenario para librar en él un formidable choque cultural se está dirimiendo -nada menos- que el modelo de civilización que se irá abriendo paso en el futuro en la mitad occidental del Planeta Tierra.

#1 cocococo
El otro día va uno y me dice que los mexicanos hablan muy raro, que dicen mesero, chido, órale, etc. En realidad quienes hablan raro serían los españoles porque en España hay 48 millones de habitantes, unos cuantos son inmigrantes latinoamericanos, mientras que en México hay 130 millones de habitantes, o sea, el idioma español estándar sería el español mexicano.

Lo de mesero tiene más sentido, alguien que trabaja atendiendo las mesas de los restaurantes. Un camarero sería alguien que atiende las camas.
