El ejército de Israel anuncia que están atacando infraestructuras de Hezbollah en el sur de Libano (ENG)

El ejército de Israel anuncia que está llevado a cabo ataques a Hezbollah en el sur de Líbano. «En respuesta a las repetidas violaciones de los acuerdos de alto el fuego por parte de Hezbolá, las Fuerzas de Defensa de Israel están atacando la infraestructura terrorista de Hezbolá en el sur del Líbano», publicó el ejército israelí en Telegram, utilizando su acrónimo oficial. Israel y Hezbolá, respaldado por Irán, acordaron un alto el fuego en noviembre de 2024 tras un año de guerra, pero Israel ha continuado con sus ataques regulares.

zogo #2 zogo
Los sionistas son un cáncer
#1 Saville
Bien gordos  media
#3 soberao *
Hay que recordar que hay españoles en el sur de Líbano como cascos azules de la ONU que fueron atacados por Israel hace poco y no es la primera vez: m.youtube.com/shorts/SatTuVoVdFQ
Se ve que tienen prisa para tenerlo todo listo para que esto no enturbie su participación en Eurovision...
#4 El_dinero_no_es_de_nadie *
Pues muy bien, que cojones hace Hezbollah invadiendo el sur de Líbano.

Debería ser el propio ejército del Líbano quien los expulse.
#5 euquesei
#4 Si, siempre es mejor que te invadan y asesinen ejercitos extranjeros impunes.
wata #6 wata
#4 Los de Hezvollah son libaneses.
