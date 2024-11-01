El ejército de Israel anuncia que están atacando infraestructuras de Hezbollah en el sur de Libano (ENG)

El ejército de Israel anuncia que está llevado a cabo ataques a Hezbollah en el sur de Líbano. «En respuesta a las repetidas violaciones de los acuerdos de alto el fuego por parte de Hezbolá, las Fuerzas de Defensa de Israel están atacando la infraestructura terrorista de Hezbolá en el sur del Líbano», publicó el ejército israelí en Telegram, utilizando su acrónimo oficial. Israel y Hezbolá, respaldado por Irán, acordaron un alto el fuego en noviembre de 2024 tras un año de guerra, pero Israel ha continuado con sus ataques regulares.