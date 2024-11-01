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El ejército de Estados Unidos dice que los seis aviadores del avión de reabastecimiento que se estrelló en Irak están muertos [ENG]

El ejército de Estados Unidos dice que los seis aviadores del avión de reabastecimiento que se estrelló en Irak están muertos [ENG]

Los seis miembros de la tripulación a bordo de un avión de reabastecimiento KC-135 de EE. UU. que se estrelló en Irak han muerto, informó el ejército estadounidense el viernes.

| etiquetas: eeuu , irak , kc-135
5 0 0 K 73 actualidad
2 comentarios
5 0 0 K 73 actualidad
azathothruna #1 azathothruna
Creo que antes dijeron que solo 4 se murieron?
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#2 Dav3n
#1 Si, también dijeron que había sido una colisión.

Pero no, de colisión nada, derribado por las milicias irakis, seguramente con algún juguetito iraní.
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