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El ejército de Estados Unidos dice que los seis aviadores del avión de reabastecimiento que se estrelló en Irak están muertos [ENG]
Los seis miembros de la tripulación a bordo de un avión de reabastecimiento KC-135 de EE. UU. que se estrelló en Irak han muerto, informó el ejército estadounidense el viernes.
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#1
azathothruna
Creo que antes dijeron que solo 4 se murieron?
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#2
Dav3n
#1
Si, también dijeron que había sido una colisión.
Pero no, de colisión nada, derribado por las milicias irakis, seguramente con algún juguetito iraní.
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Pero no, de colisión nada, derribado por las milicias irakis, seguramente con algún juguetito iraní.