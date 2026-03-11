El ejército de EEUU afirma haber hundido 16 minadores de la flota de Irán, al mismo tiempo que reportes afirman que Teherán está minando el estrecho de Ormuz [ENG]

Las fuerzas estadounidenses hundieron el martes varios barcos iraníes, incluidos 16 minadores, cerca del estrecho de Ormuz, según el Comando Central de Estados Unidos, en medio de informes de que Teherán estaba buscando minar la vía fluvial crítica para el suministro mundial de energía.
| etiquetas: minas , ormuz , irán , eeuu
Probablemente lo que han hundido sean lanchas.
Eso es un dragaminas, no un minador. Para poner minas no hace falta nada muy sofisticado. Con una lancha rápida para llevar una te apañas.
De hecho el minador que tiene Irán según la Wiki tiene más pinta de pesquero de que otra cosa. Los iraníes son conscientes de que su armada no iba a durar mucho y se han gastado la pasta en misiles y lanchas rápidas.
en.wikipedia.org/wiki/Iran_Ajr