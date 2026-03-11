edición general
El ejército de EEUU afirma haber hundido 16 minadores de la flota de Irán, al mismo tiempo que reportes afirman que Teherán está minando el estrecho de Ormuz [ENG]

Las fuerzas estadounidenses hundieron el martes varios barcos iraníes, incluidos 16 minadores, cerca del estrecho de Ormuz, según el Comando Central de Estados Unidos, en medio de informes de que Teherán estaba buscando minar la vía fluvial crítica para el suministro mundial de energía.

#1 Shuquel
El gato de Schrödinger
#8 Suleiman
Se creen que están en un show, pero es la realidad, y tarde o temprano les va a dar en la cara.
#2 Adam22
Trump en su red social afirma que se han hundido 10 minadores inactivos. Encontré esta noticia mientras buscaba confirmación de si el minado ya había comenzado y aún me quedo con la duda. Reportes contradictorios.
#3 Gry
#2 Le pregunté a una IA y me ha dicho que Irán solo tiene un buque minador (IRIS Shahin) y dice que sigue a flote.

Probablemente lo que han hundido sean lanchas.
#4 Adam22
#3 Mala traducción quizás, he eliminado la palabra buque del título. La noticia utiliza ships, que me parece un término demasiado amplio. Gracias.
#5 Graffin
#3 Conociendo a EEUU han hundido barcos pesqueros y barcas a pedales
#6 elgranpilaf
#5 Y barcos de recreo llenos de niños
#7 HeilHynkel
#3

Eso es un dragaminas, no un minador. Para poner minas no hace falta nada muy sofisticado. Con una lancha rápida para llevar una te apañas.

De hecho el minador que tiene Irán según la Wiki tiene más pinta de pesquero de que otra cosa. Los iraníes son conscientes de que su armada no iba a durar mucho y se han gastado la pasta en misiles y lanchas rápidas.

en.wikipedia.org/wiki/Iran_Ajr  media
#9 Bapho
#7 y minas.
