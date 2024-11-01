Ejército de EE. UU. investiga sobrevuelo de helicópteros cerca de la mansión de Kid Rock

Las autoridades militares estadounidenses están investigando después de que el músico Kid Rock compartiera un video durante el fin de semana en el que aparentemente se ven dos helicópteros del Ejército de EE. UU. sobrevolando cerca de su mansión en el área de Nashville, Tennessee, mientras el cantante, partidario de Trump, aplaudía y saludaba. “Los mandos de Fort Campbell están al tanto de un video que circula en las rrss en el que se ven helicópteros AH-64 Apache operando en las cercanías de la residencia privada con el Sr. Robert Ritchie. "