El Ejército del Aire encarga a Tecnobit una cabina activa del caza Eurofighter

La empresa española Tecnobit, integrada en Grupo Oesía, suministrará el Ejército del Aire y del Espacio una cabina activa del caza Eurofighter. Este nuevo equipo será instalado en el Centro Logístico de Armamento y Experimentación (Claex), situado en la base aérea de Torrejón (Madrid). Tecnobit proveerá un equipo que deberá cumplir tres requisitos principales: reproducir la cabina del Eurofighter, incluyendo movimiento, maniobras y visual con domo y sistema de proyección adecuado; permitir el 'rehosteado' del software correspondiente para su ev

| etiquetas: tecnobit , eurofighter , cabina
6 comentarios
En principio, todo el sistema deberá estar en funcionamiento en el Claex a mediados de 2026, según el plazo de ejecución del expediente.
Me parece un plazo de entrega muy, muy ajustado {0x1f605}
Professor #5 Professor
#4 lo que yo te digo, será algo que se puede hacer entre 2 en un fin de semana.
Un_señor_de_Cuenca #6 Un_señor_de_Cuenca
#4 Ni de coña lo consiguen. Eso es lo que se tarda en tener un software no muy complicado funcionando.
#1 El_dinero_no_es_de_nadie
Eso es lo que hay que hacer, inversión en tecnología propia y no depender de terceros
Professor #2 Professor *
Miles de becarios enchufados y una cuenta de pago de Chatgpt-5 Pro harán el milagro tecnológico español
Professor #3 Professor
Con un presupuesto de sólo 1,5 millones de euros, dad por seguro que será un mod de personalizacion del Flight Simulator de Microsoft hecho por 4 frikis, del cual el 95% ya estará hecho por ahì y se podrá descargar libremente de github o similares.
