El Ejército del Aire encarga a Tecnobit una cabina activa del caza Eurofighter

La empresa española Tecnobit, integrada en Grupo Oesía, suministrará el Ejército del Aire y del Espacio una cabina activa del caza Eurofighter. Este nuevo equipo será instalado en el Centro Logístico de Armamento y Experimentación (Claex), situado en la base aérea de Torrejón (Madrid). Tecnobit proveerá un equipo que deberá cumplir tres requisitos principales: reproducir la cabina del Eurofighter, incluyendo movimiento, maniobras y visual con domo y sistema de proyección adecuado; permitir el 'rehosteado' del software correspondiente para su ev