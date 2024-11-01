Historia de los ejercicios militares “Able Archer” de la OTAN en 1983 que casi acaban en holocausto nuclear  

Esta es la increíble historia de los Juegos de Guerra Nuclear en Europa y el poco conocido relato del momento más peligroso para Europa después de la Crisis de los Misiles en Cuba: los ejercicios militares “Able Archer” de 1983. Es la historia de cómo escapamos de un holocausto nuclear gracias al valiente intercambio de secretos de los juegos de guerra por parte de los espías en el continente. Me acompañan Ted Postol, profesor emérito del MIT e investigador de armas nucleares, y Rainer Rupp, exespía en el cuartel general de la OTAN.