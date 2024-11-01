Ejecuta el Proyecto Paloma en Python

Hace solo unas semanas os contábamos en exclusiva el descubrimiento del Proyecto PALOMA (Parallel Logic Machine), el sueño visionario al que Paco Menéndez dedicó sus últimos años de vida: una máquina masivamente paralela que pretendía multiplicar por cincuenta el rendimiento de un ordenador convencional multiplicando su coste solo por tres, todo ello con una elegante malla de procesadores elementales conectados únicamente con sus cuatro vecinos. Hoy tenemos una noticia que muchos de vosotros estabais esperando: Paloma ya se puede e