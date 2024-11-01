Descubrimos PROYECTO PALOMA, el visionario trabajo al que Paco Menéndez dedicó sus últimos años de vida  

Paco Menéndez es conocido en la historia de los videojuegos españoles como el creador de La Abadía del Crimen (1987), una obra maestra técnica y artística (...) Pero Paco no quería hacer videojuegos: quería nuevos retos tecnológicos, y ser capaz de diseñar un sistema de computación que pudiera llegar incluso a recrear la realidad. El Proyecto PALOMA (Parallel Logic Machine) fue una propuesta revolucionaria para multiplicar la capacidad de procesamiento de los ordenadores convencionales