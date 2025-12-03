EH Bildu pide un referéndum en Navarra para decidir su relación con el País Vasco

En el Día de Navarra y con el espaldarazo de las encuestas publicadas este miércoles, que auguran el 'sorpasso' de EH Bildu sobre el PSN y la segunda plaza en Navarra para los de Arnaldo Otegi solo por detrás de UPN, la coalición abertzale reabrió el debate soberanista y reclamó la "renovación de la foralidad" y del Amejoramiento Navarro -que reconoce los derechos históricos de la comunidad foral-y la celebración de un referéndum para decidir no sólo sobre la "relación bilateral con el Estado", sino también "con los otros territorios vascos.