edición general
8 meneos
8 clics
EH Bildu pide un referéndum en Navarra para decidir su relación con el País Vasco

EH Bildu pide un referéndum en Navarra para decidir su relación con el País Vasco

En el Día de Navarra y con el espaldarazo de las encuestas publicadas este miércoles, que auguran el 'sorpasso' de EH Bildu sobre el PSN y la segunda plaza en Navarra para los de Arnaldo Otegi solo por detrás de UPN, la coalición abertzale reabrió el debate soberanista y reclamó la "renovación de la foralidad" y del Amejoramiento Navarro -que reconoce los derechos históricos de la comunidad foral-y la celebración de un referéndum para decidir no sólo sobre la "relación bilateral con el Estado", sino también "con los otros territorios vascos.

| etiquetas: bildu , navarra , pais vasco , referéndum
6 2 0 K 68 actualidad
15 comentarios
6 2 0 K 68 actualidad
Comentarios destacados:    
Veelicus #7 Veelicus
Vamos, que estan pidiendo lo que pone en el fuero de navarra y que esta dentro de la constitucion.
4 K 58
Pertinax #8 Pertinax *
#7 Tal cual. Pero como no hay huevos a seguir los cauces legales, porque cualquier navarro con dos dedos de frente lo va a echar atrás, sea cual sea su ideología, apelan al discurso populista.
2 K 24
ElenaCoures1 #14 ElenaCoures1
#8 Obvio
Pero en el hipotético caso de hacerse y perder el referendum ¿Los de Bildu lo aceptarían?
0 K 7
HeilHynkel #9 HeilHynkel
#7

app.congreso.es/consti/constitucion/indice/titulos/articulos.jsp?ini=4

Disposiciones transitorias
Ver sinopsis
Cuarta

En el caso de Navarra, y a efectos de su incorporación al Consejo General Vasco o al régimen autonómico vasco que le sustituya, en lugar de lo que establece el artículo 143 de la Constitución, la iniciativa corresponde al Órgano Foral competente, el cual adoptará su decisión por mayoría de los miembros que lo componen. Para la validez de dicha

…   » ver todo el comentario
0 K 19
#11 Patagonio3
#7 Con la salvedad de lo piden teniendo un 14% del parlamento, cuando se requiere una mayoría de 2/3 (66%) antes de pasar al referéndum.
4 K 37
Pertinax #13 Pertinax *
#11 Te voy a contar un secreto. Ni con el 51% de fuerza parlamentaria Bildu aplicaría la Transitoria Cuarta. No hay cataplas.
0 K 18
ezbirro #12 ezbirro
#7 Dirán la de: Constitución la que me cuelga entre el pantalón.
0 K 7
ElenaCoures1 #15 ElenaCoures1
#12 Por algo tiene tanto peso la Constitución; se votó masivamente
0 K 7
Expat_Guinea_Ecuatorial #1 Expat_Guinea_Ecuatorial
Que restauren el Reino de Navarra y el Pais Vasco pase a ser un estado vasallo de este
3 K 35
#6 Pitufo
#1 y la corona de Aragón
0 K 7
Pertinax #3 Pertinax *
¿La Transitoria Cuarta qué está, de adorno? Es algo más que legislado, y puede aplicarse en cualquier momento, así que mejor que se dejen de chorradas y se vote en el parlamento navarro en primer lugar.
0 K 18
alfre2 #2 alfre2
Pss, pss, no tendríamos que votar todos? O eso es solo para lo de los catalanes? Informen!
0 K 12
alcama #5 alcama *
#2 La Constitución deja claro que es un tema de los navarros. A ver conocemos más nuestro ordenamiento jurídico y así no decís chorradas
1 K 13
Aperitx #10 Aperitx
Al final Alcama va a ser Villarroya
0 K 7
alcama #4 alcama
Si Navarra se integra en el País Vasco, su cultura, historia y tradición se irá diluyendo como un azucarillo en agua
6 K -11

menéame