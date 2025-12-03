EH Bildu pide un referéndum en Navarra para decidir su relación con el País Vasco

En el Día de Navarra y con el espaldarazo de las encuestas publicadas este miércoles, que auguran el 'sorpasso' de EH Bildu sobre el PSN y la segunda plaza en Navarra para los de Arnaldo Otegi solo por detrás de UPN, la coalición abertzale reabrió el debate soberanista y reclamó la "renovación de la foralidad" y del Amejoramiento Navarro -que reconoce los derechos históricos de la comunidad foral-y la celebración de un referéndum para decidir no sólo sobre la "relación bilateral con el Estado", sino también "con los otros territorios vascos.
Pero en el hipotético caso de hacerse y perder el referendum ¿Los de Bildu lo aceptarían?
En el caso de Navarra, y a efectos de su incorporación al Consejo General Vasco o al régimen autonómico vasco que le sustituya, en lugar de lo que establece el artículo 143 de la Constitución, la iniciativa corresponde al Órgano Foral competente, el cual adoptará su decisión por mayoría de los miembros que lo componen. Para la validez de dicha
