En el Egipto de 1958, la idea de imponer el hijab a las mujeres era ridícula {hemeroteca} (ENG)  

El video, de 1958, muestra al entonces presidente egipcio Gamal Abdel Nasser deleitando a una gran multitud con un relato de las exigencias que le impuso la Hermandad Musulmana. Le cuenta a la multitud que su primera exigencia fue que las mujeres llevaran el hiyab, que toda mujer que caminara por la calle llevara una "tarha". Su anécdota, aunque contada con seriedad, provocó la risa de la multitud. Y alguien del público gritó: "¡Que él lleve uno!". Nasser lideró el derrocamiento de la monarquía egipcia, respaldada por los británicos, en julio d
De hecho en Gaza tienes a cristianos que comen cerdo.
En Egipto no es obligatorio ahora llevar hijab, también tienes cristianos que no viven balo por preceptos musulmanes.
Lo que dicen es que se prohíba llevarlo no que deje de ser obligatorio...
Menuda capacidad de decir tantas falacias juntas con tan pocas palabras.
A nosotros parece que nos queda lejos, como si solo fuera el islam el que traa esas mierdas.
Pero las redes están llenas de gentuza reclamando que las mujeres sean vírgenes, que vuelvan a depender de los hombres, que ser católico sea obligatoria, homofobia rampante, rezos en la puerta de clínicas donde se… » ver todo el comentario
Es que ya no sabe uno ni que defender ni qué atacar.
Guíanos Rufián! Todos somos contingentes pero tú eres necesario!!!
Pero una cosa es prohibirlo, y la otra es negarse a obligar a utilizarlo. (como Nasser)