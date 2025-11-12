Un efecto óptico que permite apreciar el tamaño de la fóvea en el globo ocular

He aquí uno de esos efectos visuales realmente curiosos que permite, por un lado, flipar un poco y, por otro, entender cómo funciona la fóvea del globo ocular: Fovea Detector
. La fóvea es el área de la retina donde se enfocan los rayos luminosos. Se encuentra especialmente capacitada para la visión del color (…) Dirigir la vista hacia un objeto supone colocar su imagen óptica en la fóvea. Esta es la razón por la que resulta particularmente difícil, por ejemplo, leer un texto en la penumbra (…).
