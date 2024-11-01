edición general
¿'Efecto Mamdani'?: lanzan 'club socialista' con carteles de Marx en Nueva Jersey (inglés)

Un folleto promocional obtenido por Fox News Digital muestra que una escuela secundaria es una escuela acomodada Nueva Jersey, El suburbio está anunciando un nuevo club para jóvenes socialistas. "TE QUEREMOS", dice el folleto con una imagen del comunista Karl Marx, que señala hacia el lector en un juego de palabras con la famosa ilustración "TE QUIERO", un cartel de reclutamiento del ejército de la IGuerra Mundial que presenta al "Tío Sam" "Aprenda formas de resolver problemas sociales que no impliquen explotar a la clase trabajadora"...

| etiquetas: mamdani , club socialista , carteles , marx , new jersey
Kantinero #2 Kantinero
En la Fox a estas alturas deben de tener todos los WC atascados de vómitos, que se jodan
Sr.No #3 Sr.No
#2 pues no deberían olvidar que su último jefe es un ratón woke :troll:
cocolisto #1 cocolisto
"Otros lemas promocionales incluyen: "Aprenda qué es el socialismo — no sólo lo que le dicen", "Aprenda habilidades mediáticas y de alfabetización a lo largo del camino" y "¡Para ayudarnos a construir un mundo mejor!"
"¡Trabajadores del mundo, uníos!" La parte inferior del folleto dice, empleando una de las frases socialistas más comunes".
Un marzo de 2025 Encuesta del Instituto Cato demostró que los jóvenes favorecen cada vez más el…   » ver todo el comentario
cocolisto #4 cocolisto *
Aprended gañanes. Aquí el alcalde digno de su cargo indicando los derechos ciudadanos y como defenderse del ice :


twitter.com/i/status/1997711937581510867
