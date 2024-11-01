¿'Efecto Mamdani'?: lanzan 'club socialista' con carteles de Marx en Nueva Jersey (inglés)

Un folleto promocional obtenido por Fox News Digital muestra que una escuela secundaria es una escuela acomodada Nueva Jersey, El suburbio está anunciando un nuevo club para jóvenes socialistas. "TE QUEREMOS", dice el folleto con una imagen del comunista Karl Marx, que señala hacia el lector en un juego de palabras con la famosa ilustración "TE QUIERO", un cartel de reclutamiento del ejército de la IGuerra Mundial que presenta al "Tío Sam" "Aprenda formas de resolver problemas sociales que no impliquen explotar a la clase trabajadora"...
"¡Trabajadores del mundo, uníos!" La parte inferior del folleto dice, empleando una de las frases socialistas más comunes".
Un marzo de 2025 Encuesta del Instituto Cato demostró que los jóvenes favorecen cada vez más el… » ver todo el comentario
