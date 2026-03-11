edición general
EEUU traslada parte del escudo antimisiles en Corea del Sur a Oriente Próximo a costa de la disuasión a Pyongyang y Pekín

Washington insiste en que su compromiso de defensa con Seúl se mantiene intacto pero esta operación evidencia que ahora no es un objetivo prioritario. Más información: Corea del Norte amenaza con "terribles consecuencias" tras desplegar EEUU y Seúl 18.000 militares: 'Os vigilamos de cerca'

#1 detectordefalacias
El imperio se repliega, ya no tiene recursos suficientes para llegar a todo... y esto está ocurriendo con un "mindundi" como Irán, imaginaos como iría la cosa en una hipotética guerra contra China.

Si EEUU quería mostrar músculo, lo que está mostrando es justo lo contrario
Verdaderofalso #3 Verdaderofalso
#1 ahora que no se le de a Kim empezar a probar misiles como si los regalasen solo por entretenimiento
MiguelDeUnamano #6 MiguelDeUnamano
#3 Kim Jong-un y su hija supervisan nuevas pruebas de misiles mientras la guerra en Oriente Próximo refuerza la apuesta nuclear de Pyongyang

www.elmundo.es/internacional/2026/03/11/69b10969e9cf4a3d028b456d.html

xD
Verdaderofalso #11 Verdaderofalso *
#6 tiene que ser frustrante que te llamen tirano, dictador, tener armas, nukes y que nadie te invite a jugar xD
karaskos #5 karaskos
#1 Si entraran en guerra con China casi seguro que lo harían con Rusia, o al menos aprovecharía para meterle palos a Usa.

En Asia cada vez pinta menos.
#8 eipoc *
#1 Llamar mindundi a Irán es no conocer Irán.
En cualquier caso este es el motivo por el que EEUU siempre busca desestabilizar desde dentro a los países mediante golpes de estado, revoluciones de colores o chantajes. Es mucho mas barato y mas efectivo que lanzar misiles.
#12 detectordefalacias
#8 por eso lo he puesto entre comillas, es un mindundi si lo compramos con otras potencias
Connect #9 Connect
#1 Y que esta es la primera guerra que Estados Unidos se enfrenta solo. Siempre ha dependido de sus famosas alianzas. Por buscar una acción bélica en solitario, habría que ir a la de Panamá en 1989. Y más atrás, la Guerra contra España en 1898.
#10 soberao
#9 Aquí no va solo sino que va con Israel que es el que estaba interesado en esta guerra. Quieren a los países de la zona para que pongan los muertos y para que luego cuando esten en guerra pueda ir Israel a conquistar territorios y vender las parcelas a los nuevos colonos.
Connect #13 Connect
#10 Todo lo de Israel lo está poniendo Estados Unidos prácticamente. También la guerra contra España en 1898 contó con ayuda de los propios cubanos e incluso de filipinos. Pero era con equipamiento norteamericano.
#14 soberao
#13 Tiene también el apoyo mediático, como en Gaza, que ahora está de nuevo bloqueada y no sale en las noticias porque no interesa a los intereses geopolíticos de occidente. Quitando España, el resto de países más o menos aceptan este bombardeo aunque nadie esté avisando a sus ciudadanos de que la cosa se puede poner muy cuesta arriba.
Dene #7 Dene
Roma está llamando a las legiones de Britania para proteger las provincias cercanas... mal asunto
Ripio #2 Ripio
Traducción:
efectivamente y como se lleva diciendo se quedan sin munición defensiva.

Y solo fabrican unos pocos al año.
karaskos #4 karaskos *
#2 La munición que acabará utilizando sobre el terreno tiene piernas y brazos, la carne barata hija de gente común.

La gran mayoria votantes e hijos de votantes de Trump.
