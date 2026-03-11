EEUU traslada parte del escudo antimisiles en Corea del Sur a Oriente Próximo a costa de la disuasión a Pyongyang y Pekín

Washington insiste en que su compromiso de defensa con Seúl se mantiene intacto pero esta operación evidencia que ahora no es un objetivo prioritario. Más información: Corea del Norte amenaza con "terribles consecuencias" tras desplegar EEUU y Seúl 18.000 militares: 'Os vigilamos de cerca'
Si EEUU quería mostrar músculo, lo que está mostrando es justo lo contrario
En Asia cada vez pinta menos.
En cualquier caso este es el motivo por el que EEUU siempre busca desestabilizar desde dentro a los países mediante golpes de estado, revoluciones de colores o chantajes. Es mucho mas barato y mas efectivo que lanzar misiles.
efectivamente y como se lleva diciendo se quedan sin munición defensiva.
Y solo fabrican unos pocos al año.
La gran mayoria votantes e hijos de votantes de Trump.