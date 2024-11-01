EEUU suma 186 muertos al atacar otra lancha en el Pacífico

Tres hombres murieron el domingo en el último ataque de Estados Unidos contra un supuesto “drug vessel” en el Pacífico oriental. El dato no es el único que inquieta: la campaña, activa desde septiembre de 2025, ya supera los 185-186 fallecidos según recuentos y partes oficiales. El riesgo para Washington no es solo jurídico: es estratégico. Una operación sostenida sin pruebas públicas suficientes erosiona alianzas, alimenta narrativas antiestadounidenses y convierte cada error —o cada identificación dudosa— en munición diplomática para adversar