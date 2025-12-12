edición general
EEUU quiere que Ucrania se retire del Donbás y crear una "zona económica libre", según Zelenski

EEUU quiere que Ucrania se retire del Donbás y crear una "zona económica libre", según Zelenski

El presidente ucraniano afirma que el plan no sería justo sin garantías de que Rusia no se haría con el control de la zona

Veelicus #2 Veelicus
jajajajajja, madre mia... seguro que los rusos estan pensando en retirarse para que lo ocupen los americanos... es que...
camvalf #3 camvalf
#2 Es la moneda de cambio para que Rusia no tome partido en Venezuela.
#3 como Rusia tome partido en Venezuela como en Siria, Mali o Burkina Faso, Maburro se puede dar por bien jodido. :roll:
sxentinel #8 sxentinel
#2 Pues estas diciendo de forma directa, lo mismo que Zelenski esta diciendo de forma mas sibilina.
#1 pozz
Ante el vicio de pedir, está la virtud de no dar.
ElenaCoures1 #4 ElenaCoures1
#1 ¿Pero no era un vasallo? :troll:
#6 Tunguska08Chelyabinsk13 *
#1 Bueno también da, le ha dicho que Ucrania entra en la UE en 2027. Quien manda, manda...

"El plan de paz estadounidense propone que Ucrania entre en la UE en 2027"
elpais.com/internacional/2025-12-12/zelenski-se-abre-por-primera-vez-a
tul #9 tul
#6 me parece bien que dejen claro que es gringolandia quien decide quien, como y cuando entre en la ue xD
#10 Tunguska08Chelyabinsk13 *
#9 Y 100.000 millones de Euros pondrá la UE, para la reconstrucción, que se llevaran el 50% empresas de los USA... eso iba en el plan anterior. o_o
JuanCarVen #5 JuanCarVen
Que USA iba a dejar tirada a Ucrania era lo esperado, como siempre ha hecho.
makinavaja #11 makinavaja
Rusia ya tiene el control de la zona... Lo ha ganado en combate... ¿Por qué lo iba a dejar?
