EEUU prepara cargos criminales contra Delcy Rodríguez para presionar al gobierno venezolano (ING)

El gobierno de Trump prepara en secreto cargos criminales por corrupción y lavado de dinero contra la presidenta interina venezolana Delcy Rodríguez, como herramienta de presión para que cumpla sus exigencias tras el arresto de Nicolás Maduro en enero. La Fiscalía de Miami elabora el borrador, centrado en fondos de PDVSA. Paralelamente, Washington exige a Rodríguez arrestar a al menos siete exfuncionarios chavistas para posible extradición, entre ellos Alex Saab y el magnate Raúl Gorrín.