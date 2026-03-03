edición general
12 meneos
10 clics
EEUU prepara cargos criminales contra Delcy Rodríguez para presionar al gobierno venezolano (ING)

EEUU prepara cargos criminales contra Delcy Rodríguez para presionar al gobierno venezolano (ING)

El gobierno de Trump prepara en secreto cargos criminales por corrupción y lavado de dinero contra la presidenta interina venezolana Delcy Rodríguez, como herramienta de presión para que cumpla sus exigencias tras el arresto de Nicolás Maduro en enero. La Fiscalía de Miami elabora el borrador, centrado en fondos de PDVSA. Paralelamente, Washington exige a Rodríguez arrestar a al menos siete exfuncionarios chavistas para posible extradición, entre ellos Alex Saab y el magnate Raúl Gorrín.

| etiquetas: eeuu , cargos , criminales , delcy , presionar , gobierno , venezuela
10 2 0 K 102 politica
13 comentarios
10 2 0 K 102 politica
Comentarios destacados:    
sleep_timer #1 sleep_timer
Pero si ha sido el que la ha puesto ahí.
Esto es flipante.
A ver a que títere colocan ahora.
5 K 90
RoterHahn #6 RoterHahn
#1
Prepara=invent.
Es que no se cortan.
2 K 47
Verdaderofalso #13 Verdaderofalso
#1 #6 la van a acusar de pertenecer al cártel de Los Soles
0 K 20
#7 soberao
#1 Delcy la puso Maduro. Cuando el presidente falta toma el cargo la vicepresidenta y a Trump no le quedó otra que dejar el gobierno que había puesto Maduro. Todavía está por ver si Maduro sale libre o si se muere antes Trump.
1 K 28
GuerraEsPaz #9 GuerraEsPaz *
#1 el cheeto naranja siempre paga sus rabias y frustraciones con el rival mas debil
1 K 29
Sr.No #4 Sr.No
Roma no paga traidores.
2 K 42
#5 soberao
Ahora queda por ver si se muere antes Trump de que estén esos cargos preparados o todavía resiste, pero parece que le falta tiempo para tanto encargo.
0 K 17
efectogamonal #2 efectogamonal
Y contra Trump para cuando? {0x1f525}
0 K 15
HeilHynkel #3 HeilHynkel
Si al otro lo procesaron por emisión de pasaportes ... a esta por lo menos, por dar la tarjeta de transporte o por tramitar los vados. :roll:
0 K 13
SeñorPresunciones #8 SeñorPresunciones
Con la excusa de acabar con los malos, Trump y su administración son lo más terrorista que ha parido USA. No es que se hayan puesto al nivel de dictaduras como la venezolana, la iraní, o la norcoreana, las sobrepasan de largo.
0 K 12
#10 MenéameApesta
Al fascismo si no se le combate con todas las fuerzas te espachurra.
Pero por traicionar todos los valores de la revolución se merece acabar en una cárcel venezolana.
0 K 11
#12 Chuache_cientifico
¿Ya está desobedeciendo al amo? Qué poco le duran los perros atados a la correa...
0 K 7
#11 myuser
Procésese
Enjuícese
0 K 6

menéame