EEUU y países del Golfo piden ayuda a Ucrania para frenar a los drones iraníes Shahed

Este extremo ha sido confirmado públicamente por el propio presidente Volodímir Zelenski en un 'post' difundido en redes sociales. "La experiencia ucrania en contrarrestar drones Shahed es la más avanzada del mundo" La cesión de dicha tecnología estaría condicionada a que ello no mermara la capacidad del Estado ucraniano de defenderse, y a una eventual colaboración diplomática para poner fin a la guerra con Rusia de forma justa.