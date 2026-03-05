edición general
11 meneos
12 clics
EEUU y países del Golfo piden ayuda a Ucrania para frenar a los drones iraníes Shahed

EEUU y países del Golfo piden ayuda a Ucrania para frenar a los drones iraníes Shahed

Este extremo ha sido confirmado públicamente por el propio presidente Volodímir Zelenski en un 'post' difundido en redes sociales. "La experiencia ucrania en contrarrestar drones Shahed es la más avanzada del mundo" La cesión de dicha tecnología estaría condicionada a que ello no mermara la capacidad del Estado ucraniano de defenderse, y a una eventual colaboración diplomática para poner fin a la guerra con Rusia de forma justa.

| etiquetas: usa , ucrania , iran , drones
9 2 1 K 109 actualidad
9 comentarios
9 2 1 K 109 actualidad
zentropia #4 zentropia
A ver si la operacion especial de 3 dias en Iran va a durar como la de Ucrania
4 K 62
GuerraEsPaz #2 GuerraEsPaz
vamos de guatemala a guatepeor. si no teniamos suficiente con el polvorin que ha montado israel y usa con iran, sumale la chispa de la guerra de ucrania para que terminemos por saltar todos por los aires. :wall:
nos empujan cada vez mas al borde del precipicio de la tercera guerra mundial...
3 K 48
#1 Dav3n
xD xD xD xD xD

Ayuda? Pero si Irán iba a caer en 4 días, ayuda para qué? :troll:

Ah no, que ya van por 100 días xD

El sistema no va a aguantar un mes en pie, pero venga, que continúe el puto circo de los payasos :goatse:
3 K 42
TripleXXX #9 TripleXXX
#1 aún no han sacado a Milikito, puestos a meter payasos pero lo mismo él no es nazi, lamento mi ignorancia en el tema de los payasos nazis, aparte del susodicho y los habituales y habituala de aquí, no controlo mucho el tema y tampoco tengo mucho interés.
0 K 8
HeilHynkel #5 HeilHynkel
La experiencia ucrania en contrarrestar drones Shahed es la más avanzada del mundo

La cosa es simple: dispara todos los misiles antiaereos que puedas, como si no costarán, como si losmoagara otro. :-D
2 K 36
#7 Dav3n *
#5 Lo más gracioso de todo es que después de cuanto, 4 años de guerra en Ucrania, EEUU todavía no tenga información o capacidad para evitar los Shahed y tenga que pedir ayuda a Ucrania xD

Como se nota que los europeos aprovechan el momento para darse autobombo en su gran obra xD

Mientras tanto, en Irán, ya juegan con ésto:

x.com/cirnosad/status/2029668116834521500  media
0 K 13
ochoceros #8 ochoceros
Le dice Zelensky a Trump que por 90.000 millones se lo arregla, y que si no le manda la pasta les puede dar la dirección de la Casa Blanca a sus soldados para que le hagan una visita y le convenzan.
1 K 25
DDJ #6 DDJ
Los del golfo: Échame una mano primo que vienen mil drone'a verme
1 K 13
#3 pozz *
Ironias de la vida, Ucrania ayudando a EEUU y los paises del golfo, mientras que por el otro lado, Rusia deja completamente tirado a su aliado irani. xD xD
2 K 12

menéame