EEUU y países del Golfo piden ayuda a Ucrania para frenar a los drones iraníes Shahed

Este extremo ha sido confirmado públicamente por el propio presidente Volodímir Zelenski en un 'post' difundido en redes sociales. "La experiencia ucrania en contrarrestar drones Shahed es la más avanzada del mundo" La cesión de dicha tecnología estaría condicionada a que ello no mermara la capacidad del Estado ucraniano de defenderse, y a una eventual colaboración diplomática para poner fin a la guerra con Rusia de forma justa.
| etiquetas: usa , ucrania , iran , drones
nos empujan cada vez mas al borde del precipicio de la tercera guerra mundial...
Ayuda? Pero si Irán iba a caer en 4 días, ayuda para qué?
Ah no, que ya van por 100 días
El sistema no va a aguantar un mes en pie, pero venga, que continúe el puto circo de los payasos
La cosa es simple: dispara todos los misiles antiaereos que puedas, como si no costarán, como si losmoagara otro.
Como se nota que los europeos aprovechan el momento para darse autobombo en su gran obra
Mientras tanto, en Irán, ya juegan con ésto:
x.com/cirnosad/status/2029668116834521500