EEUU ha declarado la guerra al botón Start & Stop de los coches con un objetivo: calentar el planeta a gusto

“Mantente fresco mientras calientas América Estados Unidos otra vez”. Con ese escueto mensaje, la Administración Trump ha declarado la guerra a la función Start & Stop que la mayoría de coches implementan desde hace unos años. Lo ha anunciado la Agencia de Protección Ambiental como una de las medidas para proteger el vehículo, agradar al consumidor y “arreglar una característica estúpida” que mata el coche poco a poco.