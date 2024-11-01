edición general
EEUU ha declarado la guerra al botón Start & Stop de los coches con un objetivo: calentar el planeta a gusto

“Mantente fresco mientras calientas América Estados Unidos otra vez”. Con ese escueto mensaje, la Administración Trump ha declarado la guerra a la función Start & Stop que la mayoría de coches implementan desde hace unos años. Lo ha anunciado la Agencia de Protección Ambiental como una de las medidas para proteger el vehículo, agradar al consumidor y “arreglar una característica estúpida” que mata el coche poco a poco.

jonolulu #1 jonolulu
Orgullo subnormal
4 K 45
Pointman #5 Pointman
Lo que diga el gran lider.
0 K 13
Cometeunzullo #2 Cometeunzullo
Menudo cáncer.
0 K 10
#6 Borgiano
Ah, ¿pero todavía existe esa chufa del start-stop?
0 K 8
#3 Beltza01
Mola que llegues a un Stop o paso de cebra y se te apague el motor y a los 5 segundos tengas que arrancar el coche de nuevo si no dejas el embrague continuamente pisado. Y para que la batería el coche aguante tanto arranque el aternador tenga que recargarla a mayor voltaje y para que los sistemas aguanten ese voltaje tengan que meter más electrónica. Parece todo muy razonable.
0 K 6
clavícula #4 clavícula
#3 El sistema ha evolucionado mucho y en los híbridos tiene bastante sentido.

En el mío (híbrido suave de 48V), gracias al S&S circulo en modo eléctrico hasta el 50% del tiempo y el ahorro de combustible es considerable. Si no quieres usarlo, en el modo "sport" no sé activa nunca y consume un 20% más. Lo bueno es poder elegir.
0 K 9

