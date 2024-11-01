EEUU ha activado el plan B antes de que Irán tumbe su último radar: desarmar a Corea del Sur frente al nuevo “juguete” nuclear del Norte

La ofensiva contra Irán ha desencadenado un efecto dominó estratégico que va mucho más allá de Oriente Próximo. Tras los ataques iraníes contra infraestructuras críticas estadounidenses, Washington se encontró con un problema inesperado: varios de sus sistemas de alerta y seguimiento más sofisticados (esos radares únicos capaces de detectar y coordinar la defensa contra misiles balísticos) quedaron dañados o destruidos, reduciendo drásticamente la capacidad de vigilancia.
Plan sin fisuras
Y los cabrones de los indios yéndose de la lengua.
Ojo que el dictador norcoreano nos sorprende a todos y se queda quieto sin hacer nada demostrando que es el más sensato de todos
Y cuando se acabe esta ronda, ¿qué?
No hay ninguna manera de que EEUU acabe bien esta guerra. Irán tiene un plan y lo ejectutará hasta el final.
Si EEUU decide meter tropas... será una masacre sin precedentes. Pensaban que había como un 60% de gente contra el régimen de los Ayatolas y han descubierto que no, que si les bombardeas se unen, les sale la vena patriótica y se hacen irreductibles.
Trump les sirve mas que otro repug o demo
Ojala que Iran aguante, y que siga dando hostias a los zionistas mas que nada.
No me sorprenderia que China se mueva a taiwan o el gordito kim a surcorea