EEUU ha activado el plan B antes de que Irán tumbe su último radar: desarmar a Corea del Sur frente al nuevo “juguete” nuclear del Norte

La ofensiva contra Irán ha desencadenado un efecto dominó estratégico que va mucho más allá de Oriente Próximo. Tras los ataques iraníes contra infraestructuras críticas estadounidenses, Washington se encontró con un problema inesperado: varios de sus sistemas de alerta y seguimiento más sofisticados (esos radares únicos capaces de detectar y coordinar la defensa contra misiles balísticos) quedaron dañados o destruidos, reduciendo drásticamente la capacidad de vigilancia.

Y ahora meterán todo el sistema de defensa trasladado de Corea del sur en la zona sin que la inteligencia rusa, ni la china, ni la iraní, ni los proxis se enteren.
Plan sin fisuras
Y los cabrones de los indios yéndose de la lengua. xD

www.youtube.com/shorts/vh_Q810-hEw
#7 tiene que estar triste xD
Este es el año de Kim en el escritorio xD

Ojo que el dictador norcoreano nos sorprende a todos y se queda quieto sin hacer nada demostrando que es el más sensato de todos xD
pues otra tirada de patriots de 4.000.000€ para detener... el 90% de los misiles de Irán.
Y cuando se acabe esta ronda, ¿qué?

No hay ninguna manera de que EEUU acabe bien esta guerra. Irán tiene un plan y lo ejectutará hasta el final.
Si EEUU decide meter tropas... será una masacre sin precedentes. Pensaban que había como un 60% de gente contra el régimen de los Ayatolas y han descubierto que no, que si les bombardeas se unen, les sale la vena patriótica y se hacen irreductibles.

Cerrar el…   » ver todo el comentario
#1 Las tropas de Estados Unidos tienen al mando lo mejorcito de la derecha trumpista ¿Qué puede salir mal? Es como aquí los agricultores ¿ Que puede fallar si ponen de general a Abascal? ¿ Que sea Sánchez quien de verdad les ayude ?
#1 Dudo que quieran alguien con cabeza los zionistas.
Trump les sirve mas que otro repug o demo
Ojala que Iran aguante, y que siga dando hostias a los zionistas mas que nada.
No me sorprenderia que China se mueva a taiwan o el gordito kim a surcorea
Lo que tendrán los terroristas del Mosad del dictador gringo para que haya metido a su país en esta mierda, todo por las insaciables ansias de sangre de los sionistas...
