EEUU explora un naufragio de la II GM y descubre que en su interior habita algo desconocido para la ciencia

Una expedición científica liderada por la NOAA ha explorado el naufragio del USS Yorktown, un portaaviones hundido en la II Guerra Mundial. Entre los hallazgos más sorprendentes ha estado el de un animal marino desconocido que podría representar una nueva especie.

Durante las inmersiones realizadas, los investigadores observaron múltiples organismos adaptados al entorno extremo del océano profundo. Entre ellos, una llamativa medusa de color rojo intenso captó inmediatamente la atención de la comunidad científica por sus inusuales característica