edición general
8 meneos
18 clics
EEUU, España, Italia y los casos insólitos de Liechtenstein y Luxemburgo: dueños de 13 millones de hectáreas de tierras de Argentina

EEUU, España, Italia y los casos insólitos de Liechtenstein y Luxemburgo: dueños de 13 millones de hectáreas de tierras de Argentina

Los capitales transnacionales son dueños de una porción de territorio argentino igual al tamaño de Inglaterra. Miles y miles de hectáreas, bajo control de paraísos fiscales

| etiquetas: tierras , milei , argentina , inversión , extranjeros
6 2 1 K 65 actualidad
2 comentarios
6 2 1 K 65 actualidad
g3_g3 #2 g3_g3
EEUU, España, Italia, Liechtenstein y Luxemburgo no son dueños de ninguna tierra en Argentina.
0 K 12
#1 PerritaPiloto
Cuando no tienen para pagar pagan con tierra. Y los acreedores aceptan eso antes de asumir que nunca cobrarán.

Pepsi cobró de la Unidos Soviética en submarinos y un destructor porque no tenían suficientes dóñares para pagar. Los vendió a un astillero noruego para su desguace.
0 K 8

menéame