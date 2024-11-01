·
EEUU, España, Italia y los casos insólitos de Liechtenstein y Luxemburgo: dueños de 13 millones de hectáreas de tierras de Argentina
Los capitales transnacionales son dueños de una porción de territorio argentino igual al tamaño de Inglaterra. Miles y miles de hectáreas, bajo control de paraísos fiscales
tierras
milei
argentina
inversión
extranjeros
actualidad
g3_g3
EEUU, España, Italia, Liechtenstein y Luxemburgo no son dueños de ninguna tierra en Argentina.
PerritaPiloto
Cuando no tienen para pagar pagan con tierra. Y los acreedores aceptan eso antes de asumir que nunca cobrarán.
Pepsi cobró de la Unidos Soviética en submarinos y un destructor porque no tenían suficientes dóñares para pagar. Los vendió a un astillero noruego para su desguace.
