EEUU derribará aviones venezolanos que representen una amenaza

"Si nos ponen en una situación peligrosa, serán derribados", advirtió el líder republicano horas después de anunciar el envío de 10 cazas F-35 a Puerto Rico.

| etiquetas: ee. uu. , venezuela , cazas , f-35 , amenaza , trump
Andreham #1 Andreham
No sabía que Estados Unidos le hubiera declarado la guerra a Venezuela.

Parece que USA quiere forzar otra "crisis de los misiles" para vender el stock que no ha colocado en Ucrania.

O es la trigésimo tercera gilipollez para desviar la atención de otros asuntos y en un mes estamos con otra cosa, quién sabe.
sotillo #2 sotillo
#1 Con la invasion de Venezuela y el bombardeo masivo de narcotraficantes, todos narcos y los hospitales de los narcos y los niños narcos también
