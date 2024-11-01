·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
9697
clics
Discusión con la fachosfera sobre la resistencia armada palestina (acaba con cita a mis superiores)
11040
clics
Momento en que Vito Quiles se da cuenta de que su padre fue inmigrante
6433
clics
"Wonderwall" y la letra de Camilo Sesto "Morir de amor", encajando a la perfección como si esa letra estuviera hecha para esa melodía, CAMILOASIS
4585
clics
China se mofa de EEUU tras exhibir su brutal poderío militar: "Si el Pentágono pidiera pizza y misiles DF-61, los DF-61 llegarían primero"
4610
clics
La bici de Benjamín
más votadas
515
Según la DEA el 0% de la cocaína incautada en EE.UU. proviene de Venezuela
486
Discusión con la fachosfera sobre la resistencia armada palestina (acaba con cita a mis superiores)
467
La operación secreta contra Pedro Sánchez: seguimientos personales, hackeos y espionaje político desde 2014 con Rajoy de presidente
308
Chat Control 2.0: el plan de vigilancia masiva que quiere implementar la Unión Europea
434
Identificado el cuarto integrante del comando ultra que atentó contra el periodista de Diario Red
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
5
meneos
9
clics
EEUU derribará aviones venezolanos que representen una amenaza
"Si nos ponen en una situación peligrosa, serán derribados", advirtió el líder republicano horas después de anunciar el envío de 10 cazas F-35 a Puerto Rico.
|
etiquetas
:
ee. uu.
,
venezuela
,
cazas
,
f-35
,
amenaza
,
trump
4
1
0
K
57
actualidad
2 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
4
1
0
K
57
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
Andreham
No sabía que Estados Unidos le hubiera declarado la guerra a Venezuela.
Parece que USA quiere forzar otra "crisis de los misiles" para vender el stock que no ha colocado en Ucrania.
O es la trigésimo tercera gilipollez para desviar la atención de otros asuntos y en un mes estamos con otra cosa, quién sabe.
0
K
8
#2
sotillo
#1
Con la invasion de Venezuela y el bombardeo masivo de narcotraficantes, todos narcos y los hospitales de los narcos y los niños narcos también
0
K
11
Ver toda la conversación (
2
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Parece que USA quiere forzar otra "crisis de los misiles" para vender el stock que no ha colocado en Ucrania.
O es la trigésimo tercera gilipollez para desviar la atención de otros asuntos y en un mes estamos con otra cosa, quién sabe.