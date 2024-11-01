·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
13486
clics
¿Por qué OKDiario tuvo casi 17 millones de visitantes únicos en agosto y Menéame sólo 391.000?
8890
clics
¡Ay, esos amantes de la fruta!
8455
clics
Irene y Pablo: mentiras, coherencia y colegios privados
3982
clics
La Casa Blanca se burla de un inmigrante deportado convirtiéndolo en una parodia en redes sociales
3137
clics
La guía de Gabriel Rufián "para contestar a tu cuñado el indignado" sobre las protestas en La Vuelta
más votadas
698
La organización cancela la etapa final de la Vuelta a España por las protestas contra el genocidio en Gaza
421
Detenido en Madrid por investigar casos de infiltración policial en movimientos sociales
600
Miles de manifestantes marcharon en apoyo a Gaza en las calles de Berlín
420
Javier Bardem, con pañuelo palestino, denuncia "el genocidio en Gaza" desde los Premios Emmy 2025
402
El Gobierno de Mazón grabó un vídeo del Cecopi que nunca ha entregado a la jueza de la dana
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
105
meneos
1252
clics
"Esta carta le perseguirá de por vida": el indignante texto de Feijóo sobre las protestas en La Vuelta
El líder del PP ha publicado en las redes sociales una carta firmada demonizando a los manifestantes, criticando a Pedro Sánchez y con varios detalles que han provocado la indignación
|
etiquetas
:
feijóo
,
carta
,
la vuelta
,
indignación
57
48
3
K
514
actualidad
20 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
57
48
3
K
514
actualidad
Comentarios destacados:
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#3
fareway
*
El mayor escozor de Feijóo es que pensaba que iban a poder parar al pueblo en Madrid y se ha comido lo que lleva comiéndose desde el 2023. También le jode y mucho que las imágenes de Madrid estén elevando la figura de Sánchez (ayer, sin ir más lejos, abrieron las noticias en la primera cadena alemana) y hagan la suya, con Ayuso visitando al equipo de Israel, lamentable tirando a pestilente. El punto es que dentro de los votantes conservadores, hay quien ve genocidio en lo que hace Israel y ese boomerang le puede volver a Feijóo con fuerza. Carta cobarde. Actitud cobarde. Partido Podrido.
17
K
178
#8
chavi
#3
Yo creo que la esperanza del PP es que se liara una batalla campal con cientos de heridos, que la policía se hartara de que los violentos les rompieran las porras con sus cabezas.
Pero el delegado del gobierno se ha portado, y por una vez la policía ha hecho correctamente su trabajo.
Felicidades.
Y a mamar, PP.
5
K
47
#20
Quecansaometienes...
#3
Ni un pero.
0
K
10
#7
cocolisto
No puedo entender que alguien que se postula a dirigir un país pueda tener una foto y todo un periplo de viajes con su amigo el narco sea normalizado.No creo que algo así pudiera pasar en países de nuestro entorno sin que todos los medios de comunicación, clase política y jucidial se echara encima.
4
K
62
#10
makinavaja
*
#7
Por suerte para el amigo del narco, la mayoría de los medios de comunicación, clase política y judicial están a sueldo de su partido o de sus lobbies.... o son estómagos agradecidos....
1
K
32
#15
Tito_Keith
#7
si fuera solo eso... nada más que con lo de la policía patriótica que inventaba noticias falsas de contrincantes políticos es para que cerraran el partido. Todo lo robado, lo de Montoro... Pero ahí están, haciéndose los dignos. Y gobernarán. Y si no salen elegidos en las próximas elecciones que no te quepa duda que saldrán con el tema del pucherazo y el gobierno ilegítimo y su puta madre
1
K
29
#12
cosko
Ya le persigue una foto de por vida, una carta tampoco es que sea llenar mucho la mochila.
3
K
56
#5
txepel
*
Para ganar las elecciones a la derecha le basta estar dos años desaparecida. No ya solo por los escándalos y el desgaste de la gestión de Sánchez, es casi un proceso natural que el gobierno cambie por nada en concreto cada dos legislaturas.
Pero no, esta gente es tan torpe y densa que son hasta capaces de volver a perderlas. ¡A tope con Israel, a tope con Trump, cojamos algún otro tema donde la mayoría de la ciudadanía tenga una postura clara y contradigámosla sin que nadie nos lo haya pedido!
5
K
45
#14
bubiba
#5
las perderán porque son tan repelentes que gente que ya está harta de Sánchez les votará solo porque frenarlos y esto no es bueno debería haber un centro derecha normal para que hubiera salud democrática. Pero de aquí a dos años lo tengo claro, por mi no gobernarán
0
K
10
#19
LuigiR
#5
En la última campaña electoral Frijolito hizo lo posible (incluso lo imposible si es que eso es posible) para fastidiarlo todo, aún teniéndolo todo de cara. La decisión del partido fue apartarlo de la campaña y esconderlo bajo una piedra pero el daño estaba ya hecho. Rajoy era un experto en no hacer absolutamente nada y no le fue mal asi.
0
K
9
#2
Yepyop
Al PP habría que juzgarlo públicamente, como se hizo con Ceaușescu. Ejecutarlos a todos en televisión en directo. Si ellos pudieron hacerlo con un comunista, nosotros deberíamos poder hacerlo con unos cuantos fascistas.
4
K
43
#4
Robus
*
Esta es mi manera de defender la postura mayoritaria de una nación civilizada y democrática como es España.
Sinceramente, dudo que ni los votantes del PP sean mayoritariamente tan malvados y execrables como para apoyar el genocidio de Gaza, así que "postura mayoritaria" ni de lejos.
3
K
42
#9
Robus
*
#4
Acabo de leer esto...
en el ABC!
El 82% de los españoles considera que Israel está cometiendo un genocidio en Gaza y un 70% opina que la Unión Europea debería imponer sanciones al Estado hebreo ante su ofensiva contra Palestina
www.abc.es/sociedad/espanoles-cree-israel-cometiendo-genocidio-gaza-20
Así que me parece que Feijoó está muy descolocado si no conoce ni lo que decían los suyos en el mes de julio (que es cuando salió este artículo).
9
K
71
#13
DenisseJoel
#9
Me llama la atención la terminología del ABC. Llamar a Israel "el estado hebreo" es como llamar a la Sudáfrica del apartheid "el estado blanco", o a la Alemania nazi "el estado ario".
1
K
14
#6
chavi
Siempre está bien que se retraten por escrito.
Habrá que recordarle esto cada poco.
2
K
35
#1
Kikoncito
Fakejoo es su nombre correcto.
1
K
17
#11
Tunguska08Chelyabinsk13
Ya vuelven a sacar la mayoría silenciosa...
0
K
15
#17
Kasterot
Al PEPE le mola mas la mayoría silenciosa, la que no protesta la que no se oye, la que no se ve por que se quedo en casa.
0
K
14
#18
Milmariposas
Su cagada diaria, señor Fakejoo
0
K
13
#16
harlam
En una primera lectura he entendido "el indigente texto de Feijoó". Pues también, oiga.
Feijoó, pedazo de cabestro, en un futuro no muy lejano este texto lucirá esplendoroso en tu historial de tuercebotas redomado, junto a la foto con tu amigo el narco. Qué vergüenza y qué calamidad de ser humano.
0
K
10
Ver toda la conversación (
20
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Pero el delegado del gobierno se ha portado, y por una vez la policía ha hecho correctamente su trabajo.
Felicidades.
Y a mamar, PP.
Pero no, esta gente es tan torpe y densa que son hasta capaces de volver a perderlas. ¡A tope con Israel, a tope con Trump, cojamos algún otro tema donde la mayoría de la ciudadanía tenga una postura clara y contradigámosla sin que nadie nos lo haya pedido!
Sinceramente, dudo que ni los votantes del PP sean mayoritariamente tan malvados y execrables como para apoyar el genocidio de Gaza, así que "postura mayoritaria" ni de lejos.
El 82% de los españoles considera que Israel está cometiendo un genocidio en Gaza y un 70% opina que la Unión Europea debería imponer sanciones al Estado hebreo ante su ofensiva contra Palestina
www.abc.es/sociedad/espanoles-cree-israel-cometiendo-genocidio-gaza-20
Así que me parece que Feijoó está muy descolocado si no conoce ni lo que decían los suyos en el mes de julio (que es cuando salió este artículo).
Habrá que recordarle esto cada poco.
Feijoó, pedazo de cabestro, en un futuro no muy lejano este texto lucirá esplendoroso en tu historial de tuercebotas redomado, junto a la foto con tu amigo el narco. Qué vergüenza y qué calamidad de ser humano.