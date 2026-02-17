EEUU construye la primera 'autopista' para coches sin conductor del mundo: una nueva red de transporte

La construcción de la primera red de coches autónomos de acceso público del mundo ha comenzado esta semana en el área metropolitana sur de Atlanta (EEUU). El sistema tendrá unas vías propias por las que circularán pequeños vehículos eléctricos sin conductor ni volante que estarán coordinados por inteligencia artificial. Sus creadores aseguran que cuesta como el autobús —aunque no hay que esperar porque lo pides cuando lo necesitas— y que podrá transportar hasta 10.000 personas por hora. Tendrá la capacidad del tren a precio de autobús.