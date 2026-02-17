edición general
1 meneos
12 clics

EEUU construye la primera 'autopista' para coches sin conductor del mundo: una nueva red de transporte

La construcción de la primera red de coches autónomos de acceso público del mundo ha comenzado esta semana en el área metropolitana sur de Atlanta (EEUU). El sistema tendrá unas vías propias por las que circularán pequeños vehículos eléctricos sin conductor ni volante que estarán coordinados por inteligencia artificial. Sus creadores aseguran que cuesta como el autobús —aunque no hay que esperar porque lo pides cuando lo necesitas— y que podrá transportar hasta 10.000 personas por hora. Tendrá la capacidad del tren a precio de autobús.

| etiquetas: atlanta , coches autónomos
1 0 0 K 14 tecnología
8 comentarios
1 0 0 K 14 tecnología
#6 concentrado
#3 Efectivamente, las IA no dan ningún problema :-D
0 K 20
#2 concentrado *
Por favor, que pongas cámaras :popcorn: :popcorn:
0 K 20
Robus #3 Robus
#2 Si no hay ningún conductor humano que interfiera y se pueden comunicar entre ellos, no tiene porque haber ningún problema.

Es más, seguirán estrictamente las normas de velocidad y separación, lo que ya es más de lo que hacen los humanos.
0 K 12
Sinfonico #1 Sinfonico
Ya tienen un presidente sin conductor y ahora van por las autopistas
0 K 16
jonolulu #5 jonolulu
¿Se han planteado inventar el tren?
0 K 16
reivaj01 #7 reivaj01
#5 Comunista
0 K 10
nemeame #8 nemeame
Son como los trenes pero con la ventaja de contaminar diez veces más :troll:
0 K 8
#4 manolo555
Hasta que alguien deje una puerta abierta y el sistema se pare
meneame.net/go?id=4146418
0 K 6

menéame