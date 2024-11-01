·
EEUU confirma tres militares muertos y cinco heridos graves desde el comienzo de su operación contra Irán
El Ejército de Estados Unidos ha informado este domingo de que tres militares han muerto y cinco se encuentran heridos graves desde el comienzo de su operación combinada con Israel contra Irán.
sionismo
,
eeuu
,
israel
,
irán
7 comentarios
#6
Pablosky
#4
oye, que son los atacantes.
Si ahora nos van a dar pena los atacantes muertos y nos tenemos que solidarizar con ellos también lo tendríamos que hacer con los demás atacantes del mundo, por ejemplo, los rusos
1
K
27
#1
Tkachenko
Parece que siguen los ataques contra las bases
xcancel.com/Megatron_ron/status/2028124196249686339?s=20
0
K
20
#2
BastardWolf
Y ojala que sean muchos mas
0
K
11
#4
guillersk
#2
se te ve un ser pacífico
0
K
11
#3
elgranpilaf
Seguramente serán latinos, igual de Venezuela
0
K
10
#5
MoñecoTeDrapo
Irán, pero no volverán
0
K
10
#7
pozz
Mas de 500 misiles y mas de 1.000 drones lanzados por Iran en el último dia y pico, y solo han logrado matar a 3 militares yankis!?
0
K
7
Ver toda la conversación (
7
comentarios)
