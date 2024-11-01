edición general
EEUU confirma tres militares muertos y cinco heridos graves desde el comienzo de su operación contra Irán

El Ejército de Estados Unidos ha informado este domingo de que tres militares han muerto y cinco se encuentran heridos graves desde el comienzo de su operación combinada con Israel contra Irán.

sionismo , eeuu , israel , irán
7 comentarios
Pablosky #6 Pablosky
#4 oye, que son los atacantes.

Si ahora nos van a dar pena los atacantes muertos y nos tenemos que solidarizar con ellos también lo tendríamos que hacer con los demás atacantes del mundo, por ejemplo, los rusos :troll:
Tkachenko #1 Tkachenko
Parece que siguen los ataques contra las bases
xcancel.com/Megatron_ron/status/2028124196249686339?s=20
BastardWolf #2 BastardWolf
Y ojala que sean muchos mas
#4 guillersk
#2 se te ve un ser pacífico :troll:
elgranpilaf #3 elgranpilaf
Seguramente serán latinos, igual de Venezuela :troll:
MoñecoTeDrapo #5 MoñecoTeDrapo
Irán, pero no volverán :'(
#7 pozz
Mas de 500 misiles y mas de 1.000 drones lanzados por Iran en el último dia y pico, y solo han logrado matar a 3 militares yankis!?
