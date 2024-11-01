EEUU: ¿Cómo funciona la guerra cognitiva en Estados Unidos? - por OttolinaTV

«La política imperialista más eficaz no consiste en la conquista de territorios, sino en la conquista y el control de las mentes humanas». El objetivo es construir el mito del estilo de vida americano como un modelo universalmente atractivo. «la forma más fácil de inculcar una idea en la mente de la mayoría de las personas es proyectarla a través de una película de entretenimiento, cuando no se dan cuenta de que lo que ven es pura propaganda ». Estados Unidos logró infiltrar ideologías a través del entretenimiento en todo el planeta: