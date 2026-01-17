EEUU y China intensifican su guerra de espías: la CIA lanza vídeos de reclutamiento en mandarín

"¿Tiene acceso a información sobre políticas económicas, fiscales o comerciales de China? ¿Trabaja en la industria de defensa? ¿En ámbitos vinculados a la seguridad nacional, la diplomacia, la ciencia o la tecnología avanzada? ¿Se relaciona con personas que lo hacen?". Con estas preguntas arranca una serie de vídeos en mandarín difundidos por la Agencia Central de Inteligencia (CIA) estadounidense. "Por favor, contáctenos. La información que nos proporcione es muy importante", concluyen las grabaciones, que incluyen instrucciones detalladas...