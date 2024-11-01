EEUU asegura haber apoyado el tránsito de dos mercantes con bandera estadounidense a través del estrecho de Ormuz El Ejército de Estados Unidos ha asegurado este lunes haber apoyado el tránsito de dos buques mercantes a través del estrecho de Ormuz, un día después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, anunciara una iniciativa "humanitaria" llamada 'Proyecto Libertad' para facilitar la salida de los barcos atrapados en el golfo Pérsico debido al cierre de esta estratégica vía.